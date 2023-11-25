السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دون اختبار حساسية.. تفاصيل حبس مساعدة صيدلي في وفاة طالبة بالتبين

حبس مساعدة صيدلى
حبس مساعدة صيدلى

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم السبت، حبس مساعدة صيدلي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالتسبب في وفاة طالبة بسبب إعطائها حقنة دون إجراء اختبار الحساسية لها بالتبين.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض على مساعدة صيدلي تسببت في وفاة طالبة بسبب إعطائها حقنة دون إجراء اختبار الحساسية لها بمنطقة التبين بمحافظة القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا مفاده وفاة طالبة بسبب إعطائها حقنة دون إجراء اختبار الحساسية لها بمنطقة التبين.

بإجراء التحريات تبين أن فتاة تعمل مساعدة في صيدلية أعطت الحقنة للطالبة دون إجراء اختبار الحساسية لها،فتدهورت حالتها الصحية وتوفت في الحال.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التبين من ضبط الفتاة العاملة في الصيدلية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة مايو والتبين الجزئية التبين اختبار الحساسية

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