كلوب: ليفربول تخطى اختبارا صعبا بعد التعادل مع مانشستر سيتي

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه تخطى اختبارا صعبا بعدما تعادل مانشستر سيتي 1/1 ولكنه شدد على أن هناك المزيد من التحديات الكبرى القادمة.

وتعادل الفريقان، بعدما فشل مانشستر سيتي في استغلال العديد من الفرص التي أتيحت له، وذلك بعدما افتتح إيرلينج هالاند التسجيل حيث أحرز الهدف رقم 50 له في الدوري الممتاز، فيما تعادل ترينت ألكسندر أرنولد لفريق ليفربول في الدقيقة 80.

وقال كلوب:"بالنسبة لنا أعتقد أننا عبرنا اختبارا، لست متأكدا ما إذا كان – اختبارا".

وأضاف:" لست ساذجا، أرى المباراة، وإذا سألتني من كان الأقرب للفوز بالمباراة سأجيب مانشستر سيتي، بكل وضوح، ولكن كانت لنا لحظاتنا، وفزنا بمباريات أتيحت لنا فرص أقل أمام مانشستر سيتي".

وأكد:" نحن لا نتحقق عما إذا كنا جيدين مثل مانشستر سيتي، ولكن ليس الأمر هو أنني أنظر لفريقي وأقول إننا وصلنا للكمال، لأنني رأيت أداء في كثير من الأحيان لم أكن راضيا عنه".

وأردف قائلا: "إنه أسبوع صعب للغاية (بعد فترة التوقف الدولي)، لذا، كيف يمكنك الحكم على هذا؟".

وقلل مدرب ليفربول من المواجهة التي حدثت بين جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وداروين نونيز لاعب ليفربول.

وقال "هذا الموقف في الملعب لا علاقة له بالتنافس التاريخي بين الفريقين، أعتقد أن نونيز لا يعلم أي شيء عن هذا التنافس".

وأضاف: "إنها مجرد مشاعر. لم أكن مشاركا، ولكني أحبهما لذلك حاولت تهدئة الموقف بدون أن أعلم ما حدث بنسبة مئة بالمئة لأنني لم أفهم أي كلمة".

وأردف "جوارديولا يريد الفوز، ونحن نريد الفوز وفي النهاية لم يفز أحد، لا يوجد أي شخص سعيد حقا وهذه الأشياء ممكن أن تحدث".

ورفض جوارديولا الحديث عن الواقعة، مشيرا إلى أن نونيز كان "أقوى مني"، وأثنى على فريقه رغم فشله في تحقيق الفوز.

وقال "أنا سعيد للغاية بالأداء لأن على مدار سبع سنوات نحن نعلم قوة ليفربول، ونعلم كم هم جيدون".

وأضاف " لعبنا بشكل جيد للغاية، لأنني أعلم من الذي نواجهه. إنهم ممتازون. أحترم يورجن كثيرا، هو يعرف هذا. لهذا السبب وبعد مرور العديد من السنوات، مازلنا قادرين على القيام بهذا ومازلنا متعطشين للفوز".

وأردف " كم فرصة صنعناها؟ 7، 8، 9؟ كنا جيدين في كافة الأقسام. إنه أمر مؤسف ولكني قلت للاعبين نحن لن نفوز أو نخسر لقب الدوري اليوم".

وأكد " فريق ليفربول يشعر بالسعادة، نحن نشعر بسعادة أقل. أنا سعيد للغاية، وفخور بفريقي.

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