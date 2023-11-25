السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ائتلاف الجمعيات الخيرية يكشف تفاصيل حملة "أجا" لجمع مليون جنيه لأهالي غزة

أهالى غزة
أهالى غزة

قال محمد هيت، أحد مؤسسي ائتلاف الجمعيات الخيرية بمدينة أجا، إن فكرة جمع التبرعات لغزة بدأت مع توجيهات الرئيس السيسي، للتحالف الوطني التنموي لتجهيز مساعدات لقطاع غزة، مؤكدًا أنه عندما وجدوا أن التحالف يستطيع إيصال غضب الشعب المصري بطريقة إيجابية من خلال الدعم قرروا أن يكونوا جزء من المبادرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السفيرة عزيزة”، والمذاع عبر فضائية dmc، أنهم كمنظمات المجتمع المدني والجميعات الخيرية كلهم متطوعين وتم تجميع 7 أو 8 جمعيات خيرية واستطاعوا أن يجمعوا مبلغًا ماليًا يقدر بمليون جنيه للتعبير عن وقوفهم خلف قرارات القيادة السياسية لتقديم الدعم لأهالينا في غزة.

بداية قصة جمع التبرعات

وأشار إلى أنهم تواصلوا مع مؤسسة صناع الخير وهم من أخبروهم كيف يتم تجهيز المساعدات الغذائية وأخبروهم بنوعية المعلبات التي تستخدم فيها، مؤكدًا أن قصة التبرعات بدأت من خلال منشور عبر "فيس بوك"، ومن هنا تجمعت الجمعيات وكونت المساعدات الغذائية، ووجدوا رد فعل كبير من أهل المدينة.

وأكد أن عددًا كبيرًا من الأطفال شاركوا بالحملة ومنهم من تقدم بـ"حصالته" للتبرع بكل ما فيها من أجل أطفال غزة.

ائتلاف الجمعيات الخيرية الرئيس السيسي مساعدات لقطاع غزة مليون جنيه جمع التبرعات مدينة أجا

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