الهلال يمطر شباك الحزم بتسعة أهداف ويعزز صدارته للدوري السعودي

حقق الهلال فوزا كاسحا على مضيفه الحزم 9 /صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقمص المهاجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) لفريق الهلال مقابل هدف واحد لكل من الصربي الكسندر ميتروفيتش والصربي الأخر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومحمد إبراهيم كنو ومحمد حمد القحطاني وصالح الشهري ومحمد البريك.

وعزز الهلال موقعه في الصدارة برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، وتوقف رصيد الحزم عند سبع نقاط في المركز الأخير.

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أحداث المباراة

وبدأت المباراة بضغط من جانب الهلال الذي حاول منذ بداية اللقاء تسجيل هدف مبكر في شباك منافسه الذي تراجع لمنطقة جزائه محاولا الحفاظ على نظافة شباكه.

وبعد مرور ربع ساعة من انطلاق المباراة، نجح الصربي أليكساندر ميتروفيتش، في تسجيل الهدف لأول للهلال، بعد أن ارتقى لكرة عرضية من محمد البريك، ليوجهها بضربة رأٍس في الشباك.

وواصل الهلال ضغطه ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق محمد كنو، الذي سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، لتهز شباك الحزم في الدقيقة 32.

وحاول الحزم مجاراة ضغط منافسه، الأمر الذي أدى إلى خروج لاعبيه من مناطقهم الدفاعية، ليخلق ذلك مساحات واسعة في خط دفاعه الأمر الذي استغله الهلال بشكل جيد.

ونجح الهلال في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 43 عن طريق محمد القحطاني، الذي تابع كرة سددها ميتروفيتش وتصدى لها أيمن دحمان حارس الحزم، ليضعها في الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الهلال بثلاثية نظيفة.

وبعد مضي تسع دقائق من بداية الشوط الثاني سجل البرازيلي مالكوم الهدف الرابع للهلال بعدما تلقى تمريرة بينية وضعته في مواجهة أيمن دحمان، ليراوغ حارس الحزم ويسدد بكل هدوء في الشباك.

وبعدها بدقيقتين فقط سجل مالكوم الهدف الثاني له والخامس للهلال بعدما تلقى تمريرة متقنة من ميشيل ديلجادو وسدد من لمسة واحدة في الشباك.

وألغى الحكم هدفا للحزم في الدقيقة 57 بداعي تسلل محمد فؤاد الثاني.

وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة وضع صالح الشهري بصمته وسجل الهدف السادس للهلال بعد مجهود فردي رائع لميشيل ديلجادو قبل أن يمرر الكرة إلى الشهري، الذي لم يتوان عن تسديد الكرة إلى داخل الشباك.

وتكفل محمد البريك بتسجيل الهدف السابع للهلال في الدقيقة 83 بعد مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة قوية عرفت طريقها لشباك الحارس أيمن دحمان.

وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة نال مالكوم لقب هاتريك، بتسجيله الهدف الثالث له والثامن للهلال، عندما تهيأت الكرة لسلمان الفرج داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر إلى مالكوم الذي سدد كرة قوية في شباك الحزم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، اختتم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش أهداف الهلال بتسجيله الهدف التاسع عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.