بروسيا دورتموند يهزم بوروسيا مونشنجلادباخ برباعية في الدوري الألماني

قلب فريق بروسيا دورتموند تأخره أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين لانتصار بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الألماني.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لهدفين.

واستحوذ لاعبو بروسيا دورتموند على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين ولكن بأفضلية لبروسيا دورتموند.

وافتتح روكو ريتز التسجيل لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ في الدقيقة 13.

واستمرت المحاولات الهجومية حتى أضاف كواديو كونيه الهدف الثاني لمونشنجلادباخ في الدقيقة 28.

وسجل مارسيل سابيتزر الهدف الأول لبروسيا دورتموند في الدقيقة 30، وبعد دقيقتين أضاف نيكولاس فولكروج الهدف الثاني لدورتموند.

وأضاف جيمي بينو جيتنز الهدف الثالث لبروسيا دورتموند في الدقيقة 45 بصناعة من فولكروج.

واستحوذ لاعبو بروسيا دورتموند على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 57% مقابل 43% لصالح بوروسيا مونشنجلادباخ.

واستمر استحواذ لاعبي فريق بروسيا دورتموند على مجريات اللعب في الشوط الثاني، فيما جاءت المحاولات الهجومية من جانب بروسيا دورتموند بدون أي خطورة من مونشنجلادباخ.

وهدد لاعبو بروسيا دورتموند مرمى مونشنجلادباخ بأكثر من فرصة محققة.

وسجل دونيل مالين الهدف الرابع لبروسيا دورتموند في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

واستحوذ لاعبو بروسيا دورتموند على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 54% مقابل 46% لصالح بوروسيا مونشنجلادباخ.

ورفع بروسيا دورتموند رصيده لـ24 نقطة في المركز الرابع فيما توقف رصد بوروسيا مونشنجلادباخ عند 13 نقطة في المركز الـ11.