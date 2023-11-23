الدوري الألماني: توخيل يؤكد غياب موسيالا ودي ليخت عن لقاء كولن

أكد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، غياب جمال موسيالا وماتياس دي ليخت، ثنائي الفريق المصاب، عن المباراة المقبلة بالدوري الألماني.

يحل بايرن ميونخ ضيفًا على نظيره كولن غدًا الجمعة في التاسعة والنصف مساءً بافتتاح مباريات الجولة الـ12 من عمر بطولة الدوري الألماني.

توخيل يكشف سبب غياب موسيالا ودي ليخت عن مباراة كولن

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: " موسيالا ودي ليخت متعبان ذهنيًا ومرهقان جسديًا".

واشتكى توخيل من جدول مباريات الفريق المزدحم، قائلًا:"الأمر يتعلق بحقوق البث ومحطات التليفزيون بإمكانها اختيار الفرق التي تبث مبارياتها، كنا نتحدث عن ذلك إنه المرة الثانية التي نلعب فيها مباراة خارج ملعبنا يوم الجمعة".

أضاف: "ألفونسو ديفيز وكيم مين جاي عادا اليوم من رحلتين طويلتين ومن الواضح أن الجدول الزمني مؤسف، سيؤخد الكلام على أنه عذر ولكن إذا سمعتم يورجن كلوب، سيلعبون يوم السبت ضد مانشستر سيتي ونحن سنلعب غدًا خارج ملعبنا، إنه خط حدودي، أو ربما تجاوز الخط بالفعل".

وسبق أن لعب بايرن ميونخ يوم الجمعة أمام فريق باير ليفركوزن عقب انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الماضي وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتلقى ليروي ساني، لاعب البافاري ومنتخب ألمانيا، بطاقة حمراء مباشرة في مباراة منتخب بلاده ضد النمسا والتي خسرها المانشفت، وعن ذلك علق توخيل: "أستطيع أن أرى ذلك قادمًا، وهذا ما أخبرت به ليروي، يمكنك أن تشعر أنه لم يكن سعيدًا ولا يستطيع التراجع إذا تعرض الاستفزاز".

واستطرد:"أنا أثق به، نحن بشر ولم يكن يجب أن يحدث ذلك ولكنه حدث بالفعل".

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الألماني “البوندسليجا” برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق باير ليفركوزن المتصدر بـ31 نقطة.