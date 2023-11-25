السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سناء منصور تشيد بتبرع أهالي مدينة "أجا" بالدقهلية بمليون جنيه لغزة

سناء منصور
سناء منصور

أشادت الإعلامية سناء منصور، بموقف المصريين تجاه أزمة غزة، مؤكدة أننا شهب يضرب به المثل لأن كل المصريين يساندون غزة ويدعمونها بشتى الطرق.

وأضافت خلال حلقة برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن أهالي مدينة "أجا" بمحافظة الدقهلية ضربوا أروع مثل بالشهامة والعروبة بما قاموا به لأهل غزة وإطلاقهم حملة تبرعات على مستوى المدينة  والتي بدأت من شهر أكتوبر الماضي وتزعهما أحد أبناء المدينة واستطاعوا تجميع مليون جنيه بالإضافة إلى أطنان من المساعدات الغذائية.

الناس اقتطعت من قوتها اليومي لتوفير المساعدات

وتابعت، أن أجا مدينة صغيرة والمبلغ الذي تبرعوا به بالنسبة لبلاد أخرى مبلغ صغير ولكن في مدينة صغيرة مثل أجا، يعني أن هناك ناس اقتطعت من قوتها اليومي لتوفير هذه الإغاثة لإخوتنا في غزة وهذا الجميل فيها.

سناء منصور أزمة غزة تجميع مليون جنيه المساعدات الغذائية توفير المساعدات

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