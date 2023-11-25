السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عبد السند يمامة: الخروج من الأزمة الاقتصادية يتطلب فترة كبيرة للإصلاح

موتمر دعم المرشح
موتمر دعم المرشح الرئاسى عبد السند يمامة

أكد الدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسى عن حزب الوفد، أن الآية ٣٧ من القرآن الكريم فى سورة الشورى تنص على  أن أمرهم شورى بينهم وان الديمقراطية هى أساس الدستور، مشيرا إلى أن الهدنة التى تم إعلانها هى نصر سياسى لما حدث فى 7 أكتوبر.

وأضاف أن الشعب الفلسطينى الذى قدم أكثر من ١٥ ألف شهيد يعنى لابد أن يكون للفلسطينيين دور فى حل قضيتهم، موضحا أن هدف برنامجى وضع البلاد فى صورة أفضل.

وأضاف أن خروج مصر من أزمتها الاقتصادية يتطلب عدة تشريعات، مشيرا إلى أن الخروج من الأزمة الاقتصادية يتطلب فترة كبيرة للإصلاح.

مشكلة سد النهضة ستكون من أولويات البرنامج الانتخابى

وأضاف أن مشكلة سد النهضة ستكون من أولويات البرنامج الانتخابى، وأن الحلول الاقتصادية ستكون على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وكان قد بدأ المؤتمر الحاشد للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة بالسلام الجمهوري وتلاوة ايات من الذكر الحكيم المؤتمر تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية برئاسة المهندس حازم الجندي وشهد المؤتمر إقبالا كبيرا من أبناء محافظة الغربية للاستماع لخطاب الدكتور عبدالسند يمامة وبحضور قيادات الوفد وأعضاء الهيئة العليا ومن المقرر أن يوضح عبد السند يمامة المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد خلال المؤتمر رؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابي كاملا. 

جدير بالذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة المرشح الرئاسي قد عرض في المؤتمرات السابقه التي قد عقدت في محافظة الدقهلية ومحافظة بورسعيد البرنامج الانتخابي مؤكدا انه يرتكز على رؤية إصلاحية شاملة وحلول واقعية قابلة للتنفيذ، وأن برنامجه يركز على أن الإصلاح السياسي هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي.

نصر سياسى الشعب الفلسطيني البرنامج ساعدنى فية العديد من الخبراء تشريعات عديدة مشكلة سد النهضة

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