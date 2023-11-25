السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نادي سينما أوبرا القاهرة يعرض فيلم "وش في وش".. الأربعاء

فيلم وش في وش
فيلم وش في وش

يعرض نادي سينما أوبرا القاهرة الفيلم الإجتماعي الكوميدي "وش في وش" الذي يخوض بطولته الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل وذلك في إطار الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 نوفمبر الجاري وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا بالقاهرة، وتكون مدة عرض الفيلم 80 دقيقة وحاز على إعجاب النقاد والجمهور ويعتبر من أفضل أفلام موسم 2023 السينمائي.

فيلم “وش في وش” يروى الفيلم قصة زوجين شابين تجمع الصدفه بين عائلتيهما في شقتهم المغلقة على الجميع اضطرارًا.. وهنا تنشأ المواقف الكوميدية التي تفجرها الاختلافات الثقافية والإجتماعية بين العائلتين. 

ويشارك في بطولة فيلم "وش في وش" بجانب النجم محمد ممدوح كل من:

  • أمينة خليل.
  • أحمد خالد صالح.
  • محمد شاهين.
  • خالد كمال.
  • أنوشكا.
  • أسماء جلال.
  • محمد شاهين.
  • بيومي فؤاد.
  • محمود الليثي.
  • سامي مغاوري.
  • دنيا سامي.
  • سلوى محمد علي.
  • الفيلم من إخراج وليد الحلفاوي.

قصة وأحداث فيلم وش في وش

تدور قصة وأحداث الفيلم السينمائي “وش في وش" حول عائلتين تحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة، ويجسدهما محمد ممدوح وأمينة خليل، ويكونان مختلفي الثقافة، ويحدث بينهما العديد من المشكلات، ويقدم فيه محمد ممدوح دور مهندس في تجربة جديدة عليه، حيث يناقش مشاكل الحياة الزوجية في مصر بشكل مختلف، ويتطرق للكثير من المشكلات التي يتعرض لها الأزواج وكيف يخرجون منها، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

نادي سينما أوبرا القاهرة أوبرا القاهرة وش في وش الفنان محمد ممدوح أمينة خليل دار الاوبرا

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