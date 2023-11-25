السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

آسيك الإيفواري يقتنص تعادلًا ثمينًا من سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

سيمبا التنزاني وآسيك
سيمبا التنزاني وآسيك الإيفواري

اقتنص فريق آسيك ميموزا الإيفواري، تعادلًا ثمينًا مع مضيفه سيمبا التنزاني، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ستاد (بنجامين ماكابا) بدار السلام، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2023-2024).

وقاد المباراة، تحكيميًا الحكم المصري محمد معروف، الذي احتسب ركلة جزاء لمصلحة سيمبا في الدقيقة 39، احتج عليها لاعبو الضيوف، بدعوى عدم ملامسة الكرة ليد مدافع آسيك، داخل منطقة الجزاء.

وسجل البوروندي سعيدي نتيبازونكيزا، هدف التقدم لسيمبا في الدقيقة 42، عبر ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، كثف آسيك، من محاولاته الهجومية وأهدر العديد من الفرص السهلة، إلى أن تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 78، عبر سيرج بوكو، بعد تلقيه كرة عرضية من ناحية اليمين من زميله كاراموكو سانكارا.

وكاد الزامبي كلاتوس تشاما، أن يسجل هدف الفوز لسيمبا في الدقيقة 85، بعد تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء، لكنه فشل في استغلاله بشكل جيد، قبل أن يتصدى لها حارس آسيك.

وحصد الفريقان، أول نقطة لهما في مشوارهما بدور المجموعات، ليحتلا الصدارة مؤقتًا برصيد نقطة واحدة، انتظارًا لنتيجة مباراة الوداد المغربي وجوانينج جالاكسي البوتسواني.

يستضيف الوداد البيضاوي المغربي، نظيره جوانينج جالاكسي البوتسواني، على ستاد مراكش الكبير، في التاسعة مساءً.

ويسعى الفريق الودادي، لتحقيق نتيجة الفوز من أجل مصالحة جماهيره، عقب فقدان لقب الدوري الإفريقي، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، الفائز بكأس النسخة الأولى للبطولة.

وسيعتمد الوداد، بقيادة مدربه عادل رمزي، على جهود كل من السنغالي بولي سامبو جونيور، والليبي حمدو الهوني، ومنتصر لحتيمي، وهشام بوسفيان، إلى جانب قائد الفريق يحيى جبران، والظهير الأيسر يحيى عطية الله.

أما جوانينج جالاكسي، فيأمل في تحقيق المفاجأة وخطف التعادل على أقل تقدير، بعد النتائج الجيدة التي حققها في الأدوار التمهيدية، وإقصاءه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، من الدور التمهيدي الثاني.

آسيك ميموزا الإيفواري سيمبا التنزاني دورى ابطال افريقيا سعيدي نتيبازونكيزا سيرج بوكو

مواد متعلقة

قمة تونسية بين الترجي والنجم الساحلي.. والوداد يواجه جوانينج في أبطال إفريقيا

الأهلى يصطدم بميدياما الغانى فى دورى أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

رقمان قياسيان لمحمد صلاح بعد تعادل ليفربول ومانشستر سيتى

جوارديولا يكشف كواليس شجاره مع نونيز وقمة ليفربول والسيتي

عاجل.. مسئول إسرائيلى: صفقة التبادل اليوم قد تتأخر لبعض الوقت بسبب أمور تقنية

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

شئون الأسرى: إسرائيل ترفض حتى اللحظة أن تفصح عن مصير المعتقلين من غزة

عاجل.. اتصالات مصرية لتمديد فترة الهدنة للإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها