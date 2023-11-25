آسيك الإيفواري يقتنص تعادلًا ثمينًا من سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

اقتنص فريق آسيك ميموزا الإيفواري، تعادلًا ثمينًا مع مضيفه سيمبا التنزاني، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ستاد (بنجامين ماكابا) بدار السلام، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2023-2024).

وقاد المباراة، تحكيميًا الحكم المصري محمد معروف، الذي احتسب ركلة جزاء لمصلحة سيمبا في الدقيقة 39، احتج عليها لاعبو الضيوف، بدعوى عدم ملامسة الكرة ليد مدافع آسيك، داخل منطقة الجزاء.

وسجل البوروندي سعيدي نتيبازونكيزا، هدف التقدم لسيمبا في الدقيقة 42، عبر ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، كثف آسيك، من محاولاته الهجومية وأهدر العديد من الفرص السهلة، إلى أن تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 78، عبر سيرج بوكو، بعد تلقيه كرة عرضية من ناحية اليمين من زميله كاراموكو سانكارا.

وكاد الزامبي كلاتوس تشاما، أن يسجل هدف الفوز لسيمبا في الدقيقة 85، بعد تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء، لكنه فشل في استغلاله بشكل جيد، قبل أن يتصدى لها حارس آسيك.

وحصد الفريقان، أول نقطة لهما في مشوارهما بدور المجموعات، ليحتلا الصدارة مؤقتًا برصيد نقطة واحدة، انتظارًا لنتيجة مباراة الوداد المغربي وجوانينج جالاكسي البوتسواني.

يستضيف الوداد البيضاوي المغربي، نظيره جوانينج جالاكسي البوتسواني، على ستاد مراكش الكبير، في التاسعة مساءً.

ويسعى الفريق الودادي، لتحقيق نتيجة الفوز من أجل مصالحة جماهيره، عقب فقدان لقب الدوري الإفريقي، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، الفائز بكأس النسخة الأولى للبطولة.

وسيعتمد الوداد، بقيادة مدربه عادل رمزي، على جهود كل من السنغالي بولي سامبو جونيور، والليبي حمدو الهوني، ومنتصر لحتيمي، وهشام بوسفيان، إلى جانب قائد الفريق يحيى جبران، والظهير الأيسر يحيى عطية الله.

أما جوانينج جالاكسي، فيأمل في تحقيق المفاجأة وخطف التعادل على أقل تقدير، بعد النتائج الجيدة التي حققها في الأدوار التمهيدية، وإقصاءه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، من الدور التمهيدي الثاني.