إصابة سائق فى انقلاب أتوبيس بالدقهلية

أصيب سائق في حادث انقلاب أتوبيس تابع للنقل الجماعي بمحافظة الدقهلية، في شارع الجيش بالمنصورة، بالقرب من مطلع كوبري سندوب، ونقل إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب أتوبيس نقل جماعي تابع للشركة الإنجليزية، بالقرب من مطلع كوبري سندوب بالمنصورة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم لمكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب أتوبيس يحمل لوحات معدنية رقم “هـ ق 146”، وذلك في أثناء سيره باتجاه سندوب شارع الجيش، وقبل مطلع الكوبري بمسافة 30 مترا، بسبب تضييق إحدى السيارات على السائق، ما أدى إلى انقلابه في الاتجاه المعاكس.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق أحمد السيد محمد المرسي، ونقل إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.