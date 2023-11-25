السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة سائق فى انقلاب أتوبيس بالدقهلية

إنقلاب اوتوبيس
إنقلاب اوتوبيس

أصيب سائق في حادث انقلاب أتوبيس تابع للنقل الجماعي بمحافظة الدقهلية، في شارع الجيش بالمنصورة، بالقرب من مطلع كوبري سندوب، ونقل إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب أتوبيس نقل جماعي تابع للشركة الإنجليزية، بالقرب من مطلع كوبري سندوب بالمنصورة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم لمكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب أتوبيس يحمل لوحات معدنية رقم “هـ ق 146”، وذلك في أثناء سيره باتجاه سندوب شارع الجيش، وقبل مطلع الكوبري بمسافة 30 مترا، بسبب تضييق إحدى السيارات على السائق، ما أدى إلى انقلابه في الاتجاه المعاكس.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق أحمد السيد محمد المرسي، ونقل إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

اصابة سائق كوبري سندوب حادث انقلاب انقلاب أوتوبيس الدقهلية

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