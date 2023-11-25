السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدفع بـ 4 أتوبيسات جديدة لنقل الركاب من مطروح إلى المحافظات الأخرى

أتوبيسات جديدة لنقل
أتوبيسات جديدة لنقل الركاب من مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود شركة أتوبيس غرب الدلتا في رفع مستوى الخدمات وتوفير مزيد من راحة الركاب من أهالي مطروح وزائريها مع الدفع بـ ٤ أتوبيسات جديدة ضمن خطة الشركة لتوفير أتوبيسات جديدة من مطروح إلى المحافظات الأخرى. 

وقال المهندس محمد مفتاح مدير مكتب الشركة بمطروح إنه بناء على توجيهات اللواء محمد حبش رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا للعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الشركة تم الدفع بـ ٤ أتوبيسات جديدة على خطى “سيوة القاهرة” و"سيوة الإسكندرية" ضمن ٥٠ أتوبيسا جديدا سيتم الدفع بها للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركة لأهالي محافظة مطروح وزائريها. 

محافظ مطروح أتوبيس غرب الدلتا رفع مستوى الخدمات توفير مزيد من راحة الركاب مطروح

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