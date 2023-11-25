بمشاركة وصناعة صلاح.. التعادل الإيجابي يحسم قمة البريميرليج بين السيتي وليفربول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قمة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول، في الجولة الـ 14 من المسابقة اليوم.

الفوز أبقى على السيتي بصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا بـ 29 نقطة، بينما يلاحقه الريدز في الوصافة بـ 28 نقطة.

نجمنا المصري محمد صلاح شارك في اللقاء بالكامل وصنع هدف فريقه الوحيد في اللقاء.

الشوط الأول

السيتي سيطر على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 65% مقابل 35% للريدز.

وبدأ فيل فودين خطورة السيتي مبكرًا بالدقيقة العاشرة، بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من أليسون لكن الأخير تصدى لها.

وفي الدقيقة 15 رد داروين نونيز لليفربول برأسية من عرضية صلاح لكن إيدرسون تصدى لها.

وأحرز إيرلينج هالاند الهدف الأول للسيتي بالدقيقة 27، بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت يسار أليسون.

وسدد نونيز من جديد داخل منطقة الجزاء، بالدقيقة 35 مرت بجوار إيدرسون.

وفي الدقيقة 43 أنقذ أليسون ليفربول من هدف ثاني، بعدما تصدى ببراعة لتصويبة فودين من خارج منطقة الجزاء.

الشوط الثاني

سدد جوليان ألفاريز كرة بالدقيقة 52، داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة دوكو لكنها علت المرمى.

وفي الدقيقة 71، سدد داروين كرة داخل منطقة تصدى لها ببراعة إيدرسون.

وبالدقيقة 78، سدد هالاند كرة داخل منطقة الجزاء تصدى لها أليسون بعد تمريرة دوكو.

وتمكن أرنولد من إدراك التعادل بالدقيقة 80، بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من صلاح سكنت يمين إيدرسون.

تشكيل السيتي.. هالاند وألفاريز ودوكو يهاجمون ليفربول

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، أكانجي، دياز، أكي

خط الوسط: سيلفا، رودري، فودين

خط الهجوم: دوكو، هالاند، ألفاريز

تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونستانتينوس تسيمكاس – فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب – ترينت ألكساندر أرنولد.

خط وسط الملعب: كورتيس جونز - أليكسيس ماك اليستر - دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: ديوجو جوتا - داروين نونيز - محمد صلاح.