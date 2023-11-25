السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأحد.. طارق الدسوقي يظهر برفقة ابنتيه ببرنامج "واحد من الناس"

الفنان طارق الدسوقي
الفنان طارق الدسوقي

يحل الفنان طارق الدسوقي ضيفا مساء يوم الأحد المقبل على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر “الحياة” الفضائية.

ومن المقرر أن يكشف طارق الدسوقي خلال الحلقة أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن مسيرته وأسباب غيابه وابتعاده لمدة 11 عام، وعلاقته بالدراما والسينما ورفضه المشاركة في أفلام المقاولات والتي تصنع نجومية زائفة، وعلاقته بالعبقري أحمد زكي.

كما يكشف اسرار عن حياته الشخصية يتحدث وزواجه مرتين، كما تحل بالحلقة ابنتيه ويتحدثا عن الأب طارق الدسوقي وكيف يتعامل معاهما، يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء علي شاشة الحياة.

وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية منها (السجين، في بيتنا رجل، ومازال النيل يجري، الحب والطوفان، عقبه بن نافع، بيت الزعفراني، زمن العطش، نار ورماد، لم يكن أبدا لها، زرياب، زمن عماد الدين)، كما شارك بالمسرح بعدد من المسرحيات، منها (نقول أيه، المهزلة، الغجرية، تأشيرة).

محطات من حياة الفنان طارق دسوقي

الفنان طارق دسوقي، من مواليد محافظة القليوبية لأب مهندس وأم طبيبة حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس بعام 1979، ثم إلتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1983 شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية منها (السجين، في بيتنا رجل، ومازال النيل يجري، الحب والطوفان، عقبه بن نافع، بيت الزعفراني، زمن العطش، نار ورماد، لم يكن أبدا لها، زرياب، زمن عماد الدين). كما شارك بالمسرح بعدد من المسرحيات، منها (نقول أيه، المهزلة، الغجرية، تأشيرة).

مل في العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها: «حصاد الشر»، «موسى بن نصير»، «اللاعبون بالنار»، «السجين»، «في بيتنا رجل»، «وما زال النيل يجري»، «الحب والطوفان»، «عقبة بن نافع»، «بيت الزعفراني»، «زمن العطش»، «نار ورماد»، «لم يكن أبدا لها»، «زرياب»، «زمن عماد الدين». كما شارك في عدد من المسرحيات، أهمها: "مراتي حنان"، «نقول إيه»، «المهزلة»، «الغجري»، «تأشيرة»، ومن أهم إداوره دور عبد الحكيم عامر في فيلم ناصر 56، ودوره في مسلسل السقوط في بئر سبع.

الفنان طارق الدسوقي طارق الدسوقي الإعلامي عمرو الليثي “الحياة” الفضائية الحياة

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