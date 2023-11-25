مدير البيت الروسي يفتتح معرض لوحات باستاد الإسكندرية

افتتح بافيل كيديسيو، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، اليوم السبت معرض لوحات بعنوان "العمارة الروسية بالإسكندرية" والمقام باستاد الإسكندرية، بحضور المهندس حسن وصفي نقيب الفنانيين التشكيليين بالإسكندرية.

يأتي المعرض نتاج ورشه عمل باستاد الإسكندرية استمرت لمدة ثلاثة أيام شارك بها أكثر من ثلاثين فنانا مصريا.

وعلى هامش افتتاح المعرض، أقيمت ندوة باستاد الإسكندرية، تحت نفس العنوان "العمارة الروسية بالإسكندرية" لأكثر من خمسين مواطنا روسيا من العاملين بمشروع الضبعة.

جدير بالذكر أنه جاء اختيار استاد الإسكندرية لهذا الحدث، حيث أن مصمم استاد الإسكندرية المهندس الروسي فلاديمير ناكوجوسوف.

معرض تعليمي روسي بالإسكندرية

وكان قد أقيم في 14 نوفمبر الجاري، معرض تعليمي روسي، وذلك بمعاهد أبو قير العليا للسياحة والفنادق وترميم الآثار، بمشاركة أكثر من 1200 طالب ودارس كما تم تقديم 18 جامعة روسية.

بدأ المعرض بكلمات ترحيبية ألقاها نائب مدير المعهد الدكتور خالد بسيوني، وبافيل كيديسيوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية.

وأكد خالد بسيوني أهمية هذا المعرض، مشددا على أنه هناك ما يزيد عن 1500 طالب يدرسون اللغة الروسية بالمعهد، وأن مثل هذه الفعالية مهمة للغاية بالنسبة للجانب المصري.

ومن جهته، تحدث مدير البيت الروسي بالإسكندرية للطلاب والدارسين عن بدء مرحلة قبول طلاب أجانب للدراسة في روسيا ضمن الحصة المخصصة للعام 2024-2025، مُشيرًا إلى فرص الدراسة في الجامعات الروسية علي أساس مدفوع الأجر.

التعليم مفتاح التفاهم المتبادل بين الشعوب

وكان قد أوضح مستشار رئيس روسيا الاتحادية، رئيس المجلس الرئاسي لروسيا الاتحادية لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمدير العلمي لمعهد التراث والمجتمع الحديث في الجامعة الحكومية الروسية للعلوم الإنسانية، إلى أن التعليم هو مفتاح التفاهم المتبادل بين الشعوب، وأن التعليم الروسي كان دائما مشهورا بمستواه العالي.

افتتاح معرض روسي باستاد الإسكندرية

افتتاح معرض روسي باستاد الإسكندرية

افتتاح معرض روسي باستاد الإسكندرية

افتتاح معرض روسي باستاد الإسكندرية