الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: 489 لاعبًا يشارك في بطولة الجمهورية لألعاب القوى

بطولة الجمهورية لألعاب
بطولة الجمهورية لألعاب القوى بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، يستضيف بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 16 عامًا وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن البطولة يشارك بها 489 لاعبًا يمثلون 45 ناديًا وهيئة رياضية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن تشهد المنافسات 12 لعبة منها (الوثب العالي، والوثب الطويل، ورمي الجلة، والحواجز، والجري)، ومن المقرر أن تستمر البطولة على مدار يومي الجمعة والسبت.

وأعرب اللواء محمد الشريف عن فخره وسعادته باستضافة الإسكندرية لمثل هذا الحدث الرياضي الكبير، مؤكدًا دعمه المستمر لإقامة جميع الفاعليات الرياضية بالإسكندرية؛ تشجيعًا للشباب والنشء وحثهم على ممارسة الرياضة، متمنيًا  التوفيق لجميع اللاعبين والفرق المشاركة.

وقد شهدت فعاليات اليوم الأول؛ الدكتورة صفاء الشريف وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، والدكتور أمين شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

محافظ الإسكندرية ستاد الإسكندرية الرياضي بطولة الجمهورية لألعاب القوى الفاعليات الرياضية الاتحاد المصري لألعاب القوي

مواد متعلقة

افتتاح بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 16سنة باستاد الإسكندرية

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

طارق حامد فى نادى الزمالك.. ماذا يفعل؟

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

مصطفى بكري يهاجم أمريكا بعد استشهاد حفيدة إسماعيل هنية

سياسيون وخبراء: نتوقع قرارًا عربيًا موحدًا ضد العدوان

حزام النار.. الاحتلال يركز العدوان على المستشفيات للمضى قدمًا فى مخطط التهجير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس