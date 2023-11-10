محافظ الإسكندرية: 489 لاعبًا يشارك في بطولة الجمهورية لألعاب القوى

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، يستضيف بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 16 عامًا وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن البطولة يشارك بها 489 لاعبًا يمثلون 45 ناديًا وهيئة رياضية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن تشهد المنافسات 12 لعبة منها (الوثب العالي، والوثب الطويل، ورمي الجلة، والحواجز، والجري)، ومن المقرر أن تستمر البطولة على مدار يومي الجمعة والسبت.

وأعرب اللواء محمد الشريف عن فخره وسعادته باستضافة الإسكندرية لمثل هذا الحدث الرياضي الكبير، مؤكدًا دعمه المستمر لإقامة جميع الفاعليات الرياضية بالإسكندرية؛ تشجيعًا للشباب والنشء وحثهم على ممارسة الرياضة، متمنيًا التوفيق لجميع اللاعبين والفرق المشاركة.

وقد شهدت فعاليات اليوم الأول؛ الدكتورة صفاء الشريف وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، والدكتور أمين شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.