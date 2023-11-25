تداول 89 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، تواجد 11 سفينة على أرصفة موانئ الهيئة وتداول 89000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 336 شاحنة و90 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 34500 طن بضائع، 341 شاحنة و90 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 53500 طن بضائع، 105 شاحنات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة VALSAMITS وعلي متنها 30500 طن ألومنيوم صب قادمة من الرأس الأخضر، والسفينة بوسيدون إكسبريس ومغادرة السفينة GENCO PREDATOR، وعلي متنها 54000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1170 طن بضائع و225 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله وآور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 935 راكبا بموانيها.

مرسى علم تستقبل 5 آلاف سائح

في سياق آخر، يستعد مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم السبت، لاستقبال ما يقرب من 5 آلاف سائح من جنسيات مختلفة،يصلون على متن 36 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 113 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليومالسبت وحتى الجمعة المقبلة.

وتقوم الأجهزة المختصة بمطار مرسي علم الدولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 16 رحلة منبولندا، و6 رحلات من المانيا، ورحلة من بلجيكا، و5 من ايطاليا، ورحلة من لتوانيا، واخرى من هولندا، ورحلة داخلية، ورحلة من سلوفاكيا، و3 من التشيك،

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة 113 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل منعدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.