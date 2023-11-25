السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مبادرة منتدى شباب العالم تتكامل مع جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

عمرو هندي
عمرو هندي

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن إطلاق منتدى شباب العالم مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية" التي تدعو كل نشطاء ومؤثري العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا لتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، تأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه المنتدي في القضايا الدولية، وترسيخ لمبدأ إرساء السلام في المنطقة.

وتابع هندي: "منتدى شباب العالم يقوم بجهود ودور محوري يتكامل مع الدور الكبير الذي تبذله الدولة المصرية سياسيًا وإنسانيًا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الأخيرة، وعبر التاريخ، حيث تدعم الدولة المصرية القضية الفلسطينية بشكل كبير، واليوم يعلن منتدى شباب العالم في رسالة هامة وقوية للعالم عن الدور الكبير الذي يلعبه الشباب في هذا الصدد، ومن ثم هذه التحركات تعزز الفرصة لتحرك المجتمع الدولي نحو تلبية رؤية الدولة المصرية لوقف إطلاق النار".

وأشار النائب عمرو هندي إلى أن هذه التحركات جميعها تقود المجتمع الدولى إلى ضرورة القيام بالدور المنوط به، وأن حالة الصمت الغريب حيال هذه الأزمة والحرب القائمة فى قطاع غزة أمر مرفوض، ومن ثم كل هذه التحركات تسهم وتدعم خطوات الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى للحرب من ضرورة وقف إطلاق النار والحفاظ على أمن المنطقة وعدم الانجراف لتصبح منطقة نزاع كبيرة، وهذا لن يتحقق سوى من خلال حل الدولتين.

مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان (شباب من أجل إحياء الإنسانية). 

ودعا منتدى شباب العالم كل نشطاء ومؤثري العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة.

تأتى هذه المبادرة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

يأتي ذلك في إطار حرص منتدى شباب العالم على تقديم الدعم وإحلال السلام في كل أرجاء العالم، وإيمانًا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها.

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