منسق "حياة كريمة" بالشرقية يبرز مساهمات المبادرة فى تغيير واقع جزيرة سعود

قال سعيد عباس، منسق حياة كريمة بالشرقية، إن أهالي مركز الحسينية بالشرقية شهدوا طفرة كبيرة على مستوى القطاعات، نتيجة مبادرة حياة كريمة، منوها بأن مركز الحسينية يعد الأكبر داخل المحافظة.

وأضاف عباس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم العمل على تطوير وترميم كافة الأماكن بقرى مركز الحسينية، سواء بنية تحتية أو مياه شرب وصرفا صحيا، مشددا على أنه تم نفيذ 900 مشروع على مستوى المركز، بتكلفة تتخطي الـ 11 مليار جنيه.

900 مشروع على مستوى الشرقية

وتابع منسق حياة كريمة بالشرقية، أن جزيرة سعود تعد وحدة محلية من 10 وحدات، تم تطويرها بالكامل، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال تطوير القرية الأم داخل الجزيرة، وهناك 53 مشروعا داخل جزيرة سعود، سواء بنية تحتية أو مياه شرب أو صرفا صحيا.