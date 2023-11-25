"المصريين": منتدى شباب العالم يسعى لتعزيز القيم الإنسانية والارتقاء بحقوق الإنسان

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان منتدى شباب العالم إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، مؤكدا أنها خطوة ممتازة تستهدف بكل تأكيد توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي.

وقال "أبوالعطا"، في بيان اليوم السبت، إن مبادرة منتدى شباب العالم هدفها إعلاء صوت السلام والرخاء والتنمية، موضحا أن منتدى شباب العالم حريص كل الحرص على تقديم شتى أنواع الدعم وإحلال السلام في شتى أرجاء العالم.

المبادرات الإنسانية تمثل وسائل ردع لقوى الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" تستهدف تقديم كافة سبل الدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع، مؤكدا أن هذه المبادرة تستهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وترسيخ قيم حقوق الإنسان.



وأكد أن المبادرة ستنطلق لتقديم الدعم لضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم، موضحا أن أهم ما يميز المبادرة أنها تجمع بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

ونوه بأنه يجب البحث عن حلول سريعة لإحلال القيم الإنسانية العالمية لمواجهة إجرام الاحتلال الإسرائيلي الذي يطيح بكل القيم والمعايير الإنسانية التي توافق عليها العالم، مؤكدا أن انطلاق هذه المبادرة يعكس بما لا يدع مجالا للشك حجم الدور الكبير الذي يلعبه الشباب في القضية الفلسطينية، وأن الأمر يحظى باهتمام كبير على الصعيدين الإقليمي والدولي.