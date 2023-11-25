السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حسن شاكوش يطرح أحدث أغانيته "صحاب ملاعين".. ويعلق: "أتمنى تعجبكم"

حسن شاكوش
حسن شاكوش

أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن استئناف نشاطه الفني مرة أخري، وذلك بعد فترة توقف لنشاطه الفني تضامنًا مع فلسطين، جراء القصف المستمر تجاههم ما يقرب من 46 يومًا، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس وعرف باسم طوفان الأقصي في الـ 7 من شهر أكتوبر الماضي.

وطرح اليوم، حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنيته الجديدة التي يغنيها باسم "صحاب ملاعيين"، عبر المنصات المختلفة، وهي من كلمات حسام عبدالواحد، وغناء حسن شاكوش - توزيع اسلام ساسو.

وأعرب مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش، عن سعادته الكبيرة بالهدنة التي بدأت صباح أمس الجمعة، بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، متابعًا: "بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده التي بذلها لهذه الهدنة لينعم الشعب الفلسطيني بالهدوء ولو لأيام قليلة بعد المعاناة التي عاشوها على مدار 47 يومًا".

وتابع شاكوش في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "الحمد لله على استئناف العمل من جديد لأني كنت موقف بسبب ما يمر به الشعب الفلسطيني وتضامنًا معه، وبمجرد حدوث الهدنة والإعلان عنها استأنفت عملي وبالتالي طرحت أغنية صحاب ملاعيين، واتمني أنها تعجب الجمهور، وفي انتظار التعليقات عليها".

آخر أغاني المطرب حسن شاكوش

آخر أغاني المطرب حسن شاكوش يذكر أن آخر أغاني المطرب حسن شاكوش أغنية "في قلبي جراح" والتي تعاون خلالها مع المطرب الشعبي طارق الشيخ.

وشارك “شاكوش” مؤخرًا، صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر في الصورة من داخل الطائرة أثناء رحلته إلى مكة لأداء مناسك العمرة، وكتب شاكوش: "‏يا رب تقبل منا ومنكم صالح الأعمال".

جدير بالذكر أن حسن شاكوش قد طرح كليب"في داهية"منذ 3 أشهر على قناته الرسمية عبر اليوتيوب، وحقق 983 ألف مشاهدة، كما طرح “شاكوش” مهرجان"مليون سلام ع اللي باعوني" مع النجم الشعبي طارق الشيخ، والذي سبق طرحه منذ 4 أشهر على قناته الرسمية عبر اليوتيوب،وحقق 616 ألف مشاهدة.

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