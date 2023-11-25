السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفارة إيران في تايلاند: طهران سهلت إطلاق سراح 10 تايلانديين لدى حماس

اطلاق سراح التايلنديين
اطلاق سراح التايلنديين

زعمت  السفارة الإيرانية في تايلاند، اليوم السبت، إن إيران سهلت إطلاق سراح عشرة محتجزين  تايلانديين من غزة أمس الجمعة، وقدمت قائمة أسماء لحركة حماس الفلسطينية بعد طلب من وزارة الخارجية ورئيس البرلمان التايلانديين للقيام بذلك.

وأضافت السفارة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، انه تم إطلاق سراح 10 رهائن تايلانديين بعد وقف إطلاق النار، في ظل وساطة مصرية قطرية برعاية امريكية. 

وفي سياق متصل، قالت مصادر  إن مصر تلقت قائمة من حركة حماس الفلسطينية بأسماء 14 محتجزا سيتم إطلاق سراحهم اليوم السبت.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت إسرائيل أيضًا إنها تلقت قائمة بأسماء المحتجزين الذين ستطلق حماس سراحهم من غزة يوم السبت.

إطلاق سراح 14 رهينة إسرائيلية مقابل 42 أسيرًا فلسطينيًا

txt

البرتغال: نرفض تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية

وفي وقت سابق، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية، يوم السبت، إنها تقوم بإعداد 42 أسيرا للإفراج عنهم، في إشارة إلى أن حماس ستطلق سراح 14 رهينة إسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

ولم يصدر أي إعلان رسمي إسرائيلي عن عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم يوم السبت، على الرغم من أن حماس سلمت قائمة الأسماء إلى السلطات في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وعاد أكثر من 36 أسيرا فلسطينيًا إلى منازلهم في الضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة، بعد إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

السفارة الإيرانية إيران اطلاق عشرة رهائن تايلانديين غزة

مواد متعلقة

بايدن ينشر فيديو مع الرهينتين الأمريكيتين المفرج عنهما

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفة على عدة مناطق فى قطاع غزة

أول تعليق من نتنياهو بعد إطلاق سراح الأسيرتين الأمريكيتين

بايدن يتحدث هاتفيا مع عائلة الأمريكيتين المفرج عنهما من حماس

بعد إطلاق سراح رهينتين.. "بلينكين" يرفض شرط حماس للإفراج عن الرهائن

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة

حماس تطلق سراح محتجزتين أمريكيتين

جوتيريش: أدعو حماس لإطلاق سراح المختطفين.. وإسرائيل إلى دخول المعونة لقطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. اتصالات مصرية لتمديد فترة الهدنة للإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل بعدم الالتزام ببنود صفقة إطلاق سراح الأسرى

ضبط كميات كبيرة من مخدر الشابو بحوزة تشكيل عصابي بسوهاج

"التعاون الدولى" تناقش مشروع إنشاء منصة للترويج للسياحة الريفية فى مصر

رضوى جودة عن ورق التوت: يناقش قضايا مهمة فى المجتمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها