سفارة إيران في تايلاند: طهران سهلت إطلاق سراح 10 تايلانديين لدى حماس

زعمت السفارة الإيرانية في تايلاند، اليوم السبت، إن إيران سهلت إطلاق سراح عشرة محتجزين تايلانديين من غزة أمس الجمعة، وقدمت قائمة أسماء لحركة حماس الفلسطينية بعد طلب من وزارة الخارجية ورئيس البرلمان التايلانديين للقيام بذلك.

وأضافت السفارة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، انه تم إطلاق سراح 10 رهائن تايلانديين بعد وقف إطلاق النار، في ظل وساطة مصرية قطرية برعاية امريكية.

وفي سياق متصل، قالت مصادر إن مصر تلقت قائمة من حركة حماس الفلسطينية بأسماء 14 محتجزا سيتم إطلاق سراحهم اليوم السبت.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت إسرائيل أيضًا إنها تلقت قائمة بأسماء المحتجزين الذين ستطلق حماس سراحهم من غزة يوم السبت.

إطلاق سراح 14 رهينة إسرائيلية مقابل 42 أسيرًا فلسطينيًا

وفي وقت سابق، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية، يوم السبت، إنها تقوم بإعداد 42 أسيرا للإفراج عنهم، في إشارة إلى أن حماس ستطلق سراح 14 رهينة إسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

ولم يصدر أي إعلان رسمي إسرائيلي عن عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم يوم السبت، على الرغم من أن حماس سلمت قائمة الأسماء إلى السلطات في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وعاد أكثر من 36 أسيرا فلسطينيًا إلى منازلهم في الضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة، بعد إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.