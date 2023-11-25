السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شهد صفقة تبادل الأسرى.. 12 معلومة عن سجن "عوفر"

صفقة تبادل الأسرى
صفقة تبادل الأسرى

سلطت قناة "القاهرة الإخبارية"، معلومات عن سجن عوفر، وهو المخصص لاعتقال الفلسطينيين، من خلال إنفوجراف جاء على النحو التالي: 

  1. سجن تابع لمصلحة السجون الإسرائيلية
  2. أنشئ على أراضي بلدة بيتونيا جنوب غرب رام الله
  3. يوجد به نحو 900 أسير فلسطيني
  4. يحتوي على محكمة عسكرية ومركز توقيف
  5. مخصص للأسرى الفلسطينيين
  6. حوله الاحتلال إلى مركز اعتقال عام 1988
  7. أغلق عام 1995 عقب اتفاقية أوسلو
  8. في عام 2006 نقلت مسؤوليته إلى الشاباك
  9. يحتوي سجن عوفر على 16 قسم
  10. كل قسم يتكون من 12-20 غرفة
  11. تتسع كل غرفة لنحو 8 أشخاص
  12. السجن الوحيد الذي يحتوي على قسم للأطفال

وكانت أفرجت السلطات الإسرائيلية، أمس الجمعة، عن 39 معتقلًا فلسطينيًا، بينهم 24 امرأة و15 طفلًا، واختارت سجن عوفر العسكري، في غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، موقعًا للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بموجب صفقة تبادل المحتجزين ضمن اتفاق أشمل يقضي بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.

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