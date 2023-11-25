شهد صفقة تبادل الأسرى.. 12 معلومة عن سجن "عوفر"

سلطت قناة "القاهرة الإخبارية"، معلومات عن سجن عوفر، وهو المخصص لاعتقال الفلسطينيين، من خلال إنفوجراف جاء على النحو التالي:

سجن تابع لمصلحة السجون الإسرائيلية أنشئ على أراضي بلدة بيتونيا جنوب غرب رام الله يوجد به نحو 900 أسير فلسطيني يحتوي على محكمة عسكرية ومركز توقيف مخصص للأسرى الفلسطينيين حوله الاحتلال إلى مركز اعتقال عام 1988 أغلق عام 1995 عقب اتفاقية أوسلو في عام 2006 نقلت مسؤوليته إلى الشاباك يحتوي سجن عوفر على 16 قسم كل قسم يتكون من 12-20 غرفة تتسع كل غرفة لنحو 8 أشخاص السجن الوحيد الذي يحتوي على قسم للأطفال

وكانت أفرجت السلطات الإسرائيلية، أمس الجمعة، عن 39 معتقلًا فلسطينيًا، بينهم 24 امرأة و15 طفلًا، واختارت سجن عوفر العسكري، في غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، موقعًا للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بموجب صفقة تبادل المحتجزين ضمن اتفاق أشمل يقضي بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.