السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الصليب الأحمر: نجاح خروج 33 معتقلا فلسطينيا من سجن عوفر بالضفة الغربية

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، بيانًا أكدت فيه نجاحها في تسهيل خروج 33 معتقلًا فلسطينيًا من سجن عوفر بالضفة الغربية.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تعليق لها على موقع "X": "لقد نجحنا الآن في تسهيل إطلاق سراح 33 معتقلًا فلسطينيًا من سجن عوفر إلى رام الله، لقد تمكنا من القيام بذلك بفضل دورنا الوسيط المحايد، ومن دواعي الارتياح معرفة أنهم سيعودون قريبًا إلى عائلاتهم.

ادعاءات إسرائيلية 

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وردت الحكومة الإسبانية على الادعاءات الإسرائيلية بأن تصريحات بيدرو سانشيز الأخيرة حول الصراع "تدعم الإرهاب".

ووصف وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، تصريحات الحكومة الإسرائيلية بأنها "كاذبة تمامًا وغير مقبولة"، مضيفًا: أن وزارة الخارجية تقوم بتحليل الرد المناسب الذي سنقدمه، وسيكون هناك رد على هذه الاتهامات الباطلة وفي غير محلها وغير المقبولة.

وبالنظر إلى المستقبل، يحث بايدن على وضع حد "لدوامة العنف هذه" ويجدد تصميمه على متابعة حل الدولتين "حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين أن يعيشوا يومًا ما جنبًا إلى جنب... مع قدر متساو من الحرية والكرامة".

يقول الرئيس الأمريكي: خلال الأيام المقبلة، سأظل منخرطًا مع القادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط حيث نعمل جميعًا معًا لبناء مستقبل أفضل للمنطقة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من العنف لا يمكن تصوره، كما أن مستقبل يكبر فيه جميع الأطفال اليهود، والمسلمين، والمسيحيين، والإسرائيليين، والعرب الفلسطينيين، وهم لا يعرفون سوى السلام.

ويقول جو بايدن إن وقف القتال يمثل فرصة "حاسمة" لتوصيل الغذاء والدواء والمياه والوقود الذي تشتد الحاجة إليه للمدنيين في غزة.

ويضيف: "نحن لا نضيع دقيقة واحدة"، مضيفًا أنه يركز على تسريع إيصال الأنظمة الإنسانية إلى غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

ويقول إن أكثر من 200 شاحنة تحمل المواد الغذائية والأدوية والوقود وغاز الطهي وصلت اليوم إلى نقطة العبور المصرية إلى غزة، وسيتم استخدام الوقود ليس فقط لتشغيل الشاحنات التي تنقل هذه الإمدادات المنقذة للحياة، ولكن أيضًا لتحلية مياه آبار المياه للمستشفيات والمخابز، وتستعد مئات الشاحنات الإضافية أيضًا لدخول غزة خلال الأيام المقبلة.

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