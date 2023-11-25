السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

29 نوفمبر.. انطلاق ملتقى الشعر العربي بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية

يحتضن مركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، انطلاق الملتقي الأول للشعر العربي، وذلك بالتعاون مع جمعية محبي مكتبة الإسكندرية.

تفاصيل الملتقي الأول للشعر العربي

 

ففي السابعة من مساء الأربعاء المقبل 29 نوفمبر الجاري، تحتضن خشبة مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، انطلاق فعاليات الملتقي الأول للشعر العربي، ومشاركة الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، الشاعر حسن طلب، والشاعر الكبير أحمد سويلم، والناقدة دكتورة سحر شريف،   أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية ــ مقررة الملتقي.

وتنطلق فعاليات الملتقي الأول للشعر العربي، في السادسة والنصف مساء الأربعاء المقبل، يليها في السابعة مساء، كلمة الترحيب بضيوف الملتقي، يعقبها في السابعة والربع وحتي الثامنة مساء، الجلسة الأولي للملتقي، والتي يشارك فيها بالحديث والأوراق البحثية كل من: دكتور شريف الجيار، أستاذ الأدب والنقد المقارن، عميد كلية الألسن بجامعة بني سويف. ويتحدث عن "الخطاب الشعري عند أحمد عبد المعطي حجازي ــ ديوان مدينة بلا قلب نموذجا".

 

بينما يتحدث الناقد دكتور عادل ضرغام، رئيس قسم الأدب بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، عن "بساطة التركيب والدلالة المعرفية في شعر أحمد عبد المعطي حجازي". بينما تتناول الدكتورة زينب فرغلي، رئيس قسم البلاغة والنقد بكلية دار العلوم جامعة المنيا. "الشاعر والإنسان والنموذج في شعر حجازي".

وفي الثامنة مساء وحتي التاسعة، تعقد الجلسة الثانية لـ الملتقي الأول للشعر العربي، يديرها ويرأسها الشاعر الكبير حسن طلب، ويتشارك فيها:  دكتور أسامة البحيري، أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة طنطا. وتحدث عن "دراسة نقدية في شعر حسن طلب". كما تتحدث دكتورة ندي يسري. مدرس الأدب المقارن بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية عن "الاتجاه الفلسفي في شعر حسن طلب.

وفي التاسعة مساء وحتي العاشرة، تعقد الجلسة الثالثة في الملتقي الأول للشعر العربي، يديرها ويرأسها الشاعر أحمد سويلم، ويشارك فيها بأوراق بحثية كلا من: دكتور أحمد عفيفي، رئيس قسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وعرض لكتابه "التفرد والمغايرة" عن شعر أحمد سويلم .. رؤية نقدية للكتاب.

كما يشارك في الجلسة الثالثة دكتور جلال أبو زيد، رئيس لجنة ترقيات الأساتذة، والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلي للجامعات سابقا، مناقشا ومقدما ومتحدثا عن تجربته مع الشاعر أحمد سويلم.

وتختتم فعاليات الملتقي الأول للشعر العربي، في العاشرة والنصف مساء، بأمسية شعرية بمشاركة كل من شعراء الإسكندرية: أحمد فضل شبلول، دكتور فوزي خضر، عبد المنعم كامل، عبد المنعم سالم، جابر بسيوني. ناجي عبد اللطيف.

الملتقي الأول للشعر العربي سينما مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية الشاعر أحمد عبد المعطى حجازي الشاعر أحمد سويلم الشاعر حسن طلب الشاعر دكتور فوزي خضر

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