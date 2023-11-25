السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عمر جابر: نتطلع للمنافسة على لقب الكونفدرالية.. وتركيز كبير أمام أبوسليم

عمر جابر لاعب الزمالك
عمر جابر لاعب الزمالك

أكد عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية مباراة الأبيض أمام أبو سليم الليبي المقرر لها غدا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي: "البدايات مهمة جداً للفريق، ونتطلع للمنافسة على لقب بطولة كأس الكونفدرالية، وهناك تركيز من الجميع قبل مباراة الغد أمام بطل ليبيا".

وأضاف قائلا: "الزمالك يخوض كل بطولة من أجل المنافسة على اللقب، وجميع لاعبي الفريق يشعرون بالمسؤولية، وهناك أكثر من لاعب يشارك في البطولة الأفريقية لأول مرة، ولكن الجميع تعود على الأجواء سريعاً داخل النادي".

وتابع: "الزمالك تعلم من مباراة أرتا سولار في الدور السابق للبطولة، ولا بد من احترام جميع المنافسين وسنبذل قصارى جهدنا في الفترة الحالية، من أجل الفوز في المباريات المقبلة".

الزمالك يتطلع لحسم التأهل

واختتم عمر جابر تصريحاته قائلا: "الزمالك يتطلع لحسم التأهل مبكراً لدور الثمانية، وجميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل المنافسة على اللقب وإسعاد الجماهير".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وصل إلى القاهرة مساء أمس  الجمعة طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك و أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتوجه أفراد طاقم التحكيم على الفور إلى فندق الإقامة بالإسكندرية برفقة مسؤولي العلاقات العامة بالقلعة البيضاء.
ويتكون طاقم التحكيم من التونسي محرز المالكي حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

الزمالك عمرجابر أبو سليم الليبي البطولة الكونفدرالية استاد برج العرب

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