السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التدريب والاختبارات الإلكترونية بتكلفة 280 مليون جنيه

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التدريب والاختبارات

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، بجانب مستشفيات وزارة الصحة والسكان، فضلًا عن دورها التعليمي والتدريبي في إعداد أطباء ذوي كفاءة عالية.

وأشار الوزير إلى أن المستشفى يُعد صرحًا طبيًّا متميزًا، ويُمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر؛ نظرًا للدور الكبير الذي سيقوم به في توفير الخدمة الطبية والعلاجية بأعلى جودة لأهالي محافظة بورسعيد، مشيدًا بأعمال التطوير التي تشهدها مستشفيات جامعة بورسعيد؛ والتي تُسهم في أداء رسالتها على النحو المنشود، مؤكدًا الدور الهام الذي تقوم به جامعة بورسعيد في خدمة المواطنين، بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية مُتميزة في كافة التخصصات.

من جهته، أكد الدكتور أيمن إبراهيم، أن إدارة الجامعة تُولي المستشفيات الجامعية ببورسعيد اهتمامًا كبيرًا نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية وعلاجية، بالإضافة إلى دورها في تدريب الأطباء، مؤكدًا أن التوسعات وأعمال التطوير الحالية التي تشهدها مستشفيات جامعة بورسعيد، تساهم في زيادة القدرة الاستيعابية لها، وتقديم خدمات صحية مُتميزة لأهالي محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة.

افتتاح مركز التميز في تكنولوجيا تحلية المياه 

وخلال زيارته الجامعة، افتتح الوزير مركز التميز في تكنولوجيا تحلية المياه بالأغشية للاختبار والتوصيف (CEMTC) بتكلفة إجمالية تصل إلى 45 مليون جنيه، بدعم من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ويهتم المركز بتنقية المياه، واختبار وتوصيف الأغشية المُستخدمة في عمليات المعالجة، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في تشغيل الوحدات المستخدمة في العمليات المختلفة، بحضور د.طه إبراهيم عميد كلية الهندسة جامعة بورسعيد، ود.ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأشار الدكتور أيمن إبراهيم، إلى أن أعضاء فريق المركز يتمتعون بخبرة واسعة في مجالات مختلفة، بما في ذلك هندسة العمليات (الهندسة الكيميائية) وهندسة وعلوم المواد، والهندسة الميكانيكية، ويتم تجهيز المركز بصورة دائمة ومستمرة بالمعدات الحديثة؛ لاختبار العينات المختلفة للجهات الصناعية، وإجراء الأبحاث للباحثين، وطلاب الماجستير والدكتوراه على مستوى عالمي، وذلك في مجالات، مثل: (علوم وتكنولوجيا الأغشية، ومعالجة المياه).

وصرَّح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن الزيارة شملت أيضًا افتتاح مبنى التدريب والاختبارات الإلكترونية بجامعة بورسعيد، بإجمالي تكلفة 280 مليون جنيه، وهو مبنى يضم مراكز تدريب للطلاب والخريجين، وكذلك أداء الاختبارات الإلكترونية لطلاب الجامعة، حيث يضم المبنى مركزًا للتدريب والتطوير المهني بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويهدف المركز إلى تنمية مهارات طلاب الجامعة في تخطيط مسارهم الفني ومهاراتهم المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل المعاصر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المركز يضم قاعة مؤتمرات ومسرحًا للاحتفالات، كما يضم المبنى مركزًا للاختبارات الإلكترونية، به حوالي 1000 جهاز كمبيوتر لأداء الاختبارات وأعمال التصحيح الإلكترونية.

وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التدريب والاختبارات
وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التدريب والاختبارات
وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التدريب والاختبارات
وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التدريب والاختبارات
وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التدريب والاختبارات
وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التدريب والاختبارات
وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التدريب والاختبارات
وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التدريب والاختبارات
وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التدريب والاختبارات
وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التدريب والاختبارات
وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التدريب والاختبارات
وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التدريب والاختبارات
وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التدريب والاختبارات
وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التدريب والاختبارات
جامعافتتح الوزير مركز التميز في تكنولوجيا تحلية المياه بالأغشية للاختبار والتوصيف CEMTC بتكلفة إجمالية تصل إلى 45 مليون جنيه جامعة بورسعيد افتتاح مركز وزير التعليم العالي

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