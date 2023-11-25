الشرقية: استكمال رصف الشوارع الداخلية في كفر صقر بتكلفة 3.6 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع صبحي الهادي، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة كفر صقر، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير الجارية بنطاق المحافظة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة كفر صقر، أنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع الداخلية بالمدينة بوضع طبقات من السن والرمال تمهيدًا لأعمال الرصف باستخدام بلاط الانترلوك بإجمالي 13 ألف متر مربع وبتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 / 2024 للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس المركز، أن أعمال الرصف والتطوير الجارية تشمل الشوارع الجانبية والضيقة التي لا يزيد عرضها عن ٣ أمتار بحي النصر والنهضة والتي تشمل الشوارع الجانبيه وتفريعاته وهي (شارع مطعم توفيق وتفريعاته - شارع الاعداديه بنين وتفريعاته - شارع السجل المدني وتفريعاته - شارع صيدلية حمدي وتفريعاته - شارع احمد الشوبكي وتفريعاته - شارع البنائين وتفريعاته - شارع السيد احمد وتفريعاته) للارتقاء بالشكل الحضاري والجمال وتقديم خدمات لائقة للمواطنين.

متابعة أعمال الرصف

ووجَّه المحافظ، رئيس المركز، بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بالمنطقة وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منه لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذًا لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول الي بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفى سياق متصل، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رئيس مركز ومدينة الحسينية نسب تنفيذ أعمال رصف الطرق الرئيسية والداخلية بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقًا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.