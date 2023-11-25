السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشرقية: استكمال رصف الشوارع الداخلية في كفر صقر بتكلفة 3.6 مليون جنيه

الرصف
الرصف

تابع  الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع صبحي الهادي، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة كفر صقر، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير الجارية بنطاق المحافظة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة كفر صقر، أنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع الداخلية بالمدينة بوضع طبقات من السن والرمال تمهيدًا لأعمال الرصف باستخدام بلاط الانترلوك بإجمالي 13 ألف متر مربع وبتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 / 2024 للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس المركز، أن أعمال الرصف والتطوير الجارية تشمل الشوارع الجانبية والضيقة التي لا يزيد عرضها عن ٣ أمتار بحي النصر والنهضة والتي تشمل الشوارع الجانبيه وتفريعاته وهي (شارع مطعم توفيق وتفريعاته - شارع الاعداديه بنين وتفريعاته - شارع السجل المدني وتفريعاته - شارع صيدلية حمدي وتفريعاته - شارع احمد الشوبكي وتفريعاته - شارع البنائين وتفريعاته - شارع السيد احمد وتفريعاته) للارتقاء بالشكل الحضاري والجمال وتقديم خدمات لائقة للمواطنين.

متابعة أعمال الرصف

ووجَّه المحافظ، رئيس المركز، بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بالمنطقة وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منه لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذًا لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول الي بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفى سياق متصل، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رئيس مركز ومدينة الحسينية نسب تنفيذ أعمال رصف الطرق الرئيسية والداخلية بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقًا للجدول الزمني المحدد  مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع  بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

رئيس مركز ومدينة كفر صقر مشروعات الرصف رفع كفاءة الخطة الاستثمارية بلاط الإنترلوك شبكة الطرق الداخلية

مواد متعلقة

"شباب ورياضة الشرقية" تنفذ دورات لتنمية الإبداع لذوي القدرات

ضبط 20 طن فاكهة "فاسدة" بالشرقية

تحت شعار "حرفتك مهنتك".. "رياضة الشرقية" تنظم ورشة الحرف اليدوية والتراثية

متحف تل بسطا بالزقازيق يُنظم احتفالًا بأعياد الطفولة

وكيل «خدمة اجتماعية» بكفر صقر: الانتخابات الرئاسية المقبلة تحد جديد للمصريين

شرقاوي ضمن أفضل 10 لاعبين فى البطولة العربية لكمال الأجسام

عضو هيئة مستقبل وطن: موقف الرئيس فى القضية الفلسطينية ثابت منذ سنوات ونرفض التهجير

كاهن "مطرانية الزقازيق ومنيا القمح": ندعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

الأكثر قراءة

عاجل.. كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

حماس: الاحتلال خرق الهدنة ولم يلتزم بعدد من بنودها.. ومستعدون لاتفاقات جديدة بشكل جدى

محمد صلاح: أحب "السوشى" واللعب مع ميسى ورونالدو.. وهذا أصعب ظهير واجهته

عاجل.. القاهرة الإخبارية: تفتيش 340 شاحنة بمنفذ نتسانا اليوم

وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التدريب والاختبارات الإلكترونية بتكلفة 280 مليون جنيه

إجراءات مهمة من الصحة بشأن طالبى كارت الخدمات المتكاملة.. فما هى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من نابلس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يطلق صاروخًا باتجاه الحدود مع لبنان

رغم الهدنة.. استشهاد طبيب وإصابة آخرين جنوب جنين