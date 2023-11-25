وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التميز بكلية الهندسة ببورسعيد

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، اليوم السبت، مبنى التميز في تكنولوجيا تحلية المياه بالأغشية للاختبار والتوصيف بكلية الهندسة التابعة لجامعة بورسعيد، بحضور الدكتور أيمن شاهين، رئيس الجامعة، وعدد من المسؤولين بالجامعة.

كما تفقد وزير التعليم العالي مشروع إنشاء مبنى لكلية التربية للطفولة المبكرة، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مجمع حمام السباحة الأولمبي بكليه التربية الرياضية، ومشروع إنشاء المبنى الإداري والتعليمي لكلية الحقوق بكلية التربية الرياضية وإنشاء المبنى التعليمي بكلية التجارة المرحلة الثانية.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعه الدوري داخل جامعة بورسعيد يناقش المجلس خلاله عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعليم الجامعي والمستشفيات الجامعية، أبرزها متابعة انتظام العمل بالفصل الدراسي الأول 2023-2024، ومتابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمستشفيات الجامعية، والتأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية وموعد امتحانات التيرم الأول المقرر عقدها في يناير المقبل.

مستشفى جامعة بورسعيد

وكان قد افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم والبحث العلمي، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مستشفى جامعة بورسعيد والتي تم تجهيزها بأفضل الإمكانيات الطبية، بحضور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد.

وتحدث وزير التعليم العالي إلى الأطقم الطبية داخل أقسام المستشفى الجامعي وتعرف منهم على طبيعة العمل داخل كل قسم كمان تفقد جاهزية الأقسام داخل المبنى المجهز لبدء العمل واستقبال المواطنين، وتفقد الوزير قسم الاستقبال والعيادات الخارجية، وتفقد كذلك قسم العمليات والعناية الحرجة، والأسنان، وتعرف الوزير على المعدات الطبية المتواجدة في المستشفى، والتي تضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين من أبناء محافظة بورسعيد.

وبحث الوزير مع رئيس الجامعة الإمكانيات التي تقدمها المستشفى في مرحلتها الأولى، وتلتي تضم كذلك قسم لحضانات الأطفال، وأكد الوزير على قسم القسطرة المخية وسبل التعامل مع المرضى، مؤكدا أنه يجب أن يتمتع بإمكانيات مختلفة.

يذكر أن مستشفى جامعة بورسعيد بسعة 540 سريرا، و427 إقامة و113 عزل وإفاقة وعناية مركزة وطوارئ، وإجمالي المساحة الكلية للمشروع 36000 متر، وإجمالي المساحة الانشائية 13500 مترا، والمشروع عبارة عن 3 مبانٍ متصلة بارتفاع 5 أدوار، بالإضافة إلى 3 مبانى خدمات ورامب للإسعاف، وتحتوى المستشفى على 16 غرفة عمليات، و31 عيادة، و6 غرف مناظير، و5 معامل، و15 غرفة إشاعة، و15 قاعة محاضرات.

وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التميز

وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التميز

وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التميز