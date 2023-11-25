السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 13 طفلًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

لقي 4 أطفال مصرعهم وأصيب 9 آخرون بينهم سائق، في انقلاب سيارة ميكروباص يقل أطفالا، ناحية طريق العرقوب باتجاه قرية صنبو التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة، والمصابين لتلقي العلاج.

تلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إخطارا من رئيس مركز ومدينة ديروط يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بناحية قرية صنبو دائرة المركز، ووجود مصابين ومتوفين.

مصابين ووفيات أغلبهم من الأطفال

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة ديروط وسيارة الشرطة والإسعاف ومجلس مدينة ديروط إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وفاة 4 أطفال، وهم كل من "يوسف م ع" 5 أعوام، و"محمد ع ن" 5 أعوام، و"أنس م ش"، 5 أعوام، و"محمد ا م" 5 أعوام، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط.

كما أصيب بالحادث 9 آخرون بينهم سائق السيارة، وهم كل من "رجاء ا م" 5 أعوام، و"وائل ع ن" 5 أعوام، و"يوسف م ن" 5 أعوام، و"أحمد م ا" 5 أعوام، و"محمود ن ح" 33 عاما قائد السيارة، و"زينب ع ن" 12 عاما، و"أسيل م ع" 5 أعوام، و"إسراء م ع" 5 أعوام، و"كارما ا ا"، 5 أعوام، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي، ومستشفى القوصية، ومستشفى أسيوط الجامعي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

وأمر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بسرعة تشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال المصابين ومتابعة حالتهم الصحية، مع توفير وتقديم كافة ما يلزم من احتياجات طوال فترة العلاج.

لقي 4 اطفال مصرعهم أصيب 11 شخصا آخر انقلاب سيارة ميكروباص قرية صنبو لمركز ديروط بمحافظة أسيوط مستشفى القوصية المركزى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

مواد متعلقة

آلاف المواطنين يُعلنون دعمهم للمرشح عبالفتاح السيسي في مؤتمر "حماة الوطن"بأسيوط

قيادي بـ"حماة الوطن": جاهزون لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (فيديو)

مؤتمر جماهيرى لـ"حماة الوطن" بأسيوط دعمًا للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

محافظ أسيوط يبحث مشروعات الشباب والرياضة ضمن "حياة كريمة"

موعد انطلاق الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بأسيوط

الأكثر قراءة

عاجل.. كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

عاجل.. القاهرة الإخبارية: تفتيش 340 شاحنة بمنفذ نتسانا اليوم

للمرة الثانية.. الاحتلال يبلغ سكان غزة بـ3 محاذير بعد العودة فى أول أيام الهدنة

"حلق دهب" وراء العثور على جثة طفلة بعد ساعات من تغيبها بالشرقية

مصرع وإصابة 13 طفلًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

وزير خارجية فنزويلا يهاجم نتنياهو بسبب عطلة ابنه فى ميامى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق صاروخًا باتجاه الحدود مع لبنان

رغم الهدنة.. استشهاد طبيب وإصابة آخرين جنوب جنين

للمرة الثانية.. الاحتلال يبلغ سكان غزة بـ3 محاذير بعد العودة فى أول أيام الهدنة