مصرع وإصابة 13 طفلًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

لقي 4 أطفال مصرعهم وأصيب 9 آخرون بينهم سائق، في انقلاب سيارة ميكروباص يقل أطفالا، ناحية طريق العرقوب باتجاه قرية صنبو التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة، والمصابين لتلقي العلاج.

تلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إخطارا من رئيس مركز ومدينة ديروط يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بناحية قرية صنبو دائرة المركز، ووجود مصابين ومتوفين.

مصابين ووفيات أغلبهم من الأطفال

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة ديروط وسيارة الشرطة والإسعاف ومجلس مدينة ديروط إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وفاة 4 أطفال، وهم كل من "يوسف م ع" 5 أعوام، و"محمد ع ن" 5 أعوام، و"أنس م ش"، 5 أعوام، و"محمد ا م" 5 أعوام، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط.

كما أصيب بالحادث 9 آخرون بينهم سائق السيارة، وهم كل من "رجاء ا م" 5 أعوام، و"وائل ع ن" 5 أعوام، و"يوسف م ن" 5 أعوام، و"أحمد م ا" 5 أعوام، و"محمود ن ح" 33 عاما قائد السيارة، و"زينب ع ن" 12 عاما، و"أسيل م ع" 5 أعوام، و"إسراء م ع" 5 أعوام، و"كارما ا ا"، 5 أعوام، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي، ومستشفى القوصية، ومستشفى أسيوط الجامعي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

وأمر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بسرعة تشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال المصابين ومتابعة حالتهم الصحية، مع توفير وتقديم كافة ما يلزم من احتياجات طوال فترة العلاج.