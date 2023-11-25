علامات مبكرة تكشف إصابتك بـ إلتهاب المرارة.. واعرف أسبابها

علامات مبكرة تكشف إصابتك بـ إلتهاب المرارة تساؤل يطرحه الملايين حاليا عبر المنصات الإلكترونية حيث تعد الإصابه بـ التهاب المرارة من الأمراض الشائعة حول العالم وتصيب الكثير دون معرفة أبرز الأعراض البدائية، وهناك بعض العلامات المبكرة التي تكشف إصابتك بالتهاب المرارة ويمكنك السيطرة على المرض في بدايته.

علامات مبكرة تكشف إصابتك بـ التهاب المرارة وأبرز الأسباب

علامات مبكرة تكشف إصابتك بـ إلتهاب المرارة وأبرز الأسباب

ويعرف عن التهاب المرارة هو التهاب الحويصلة الصفراوية، الذي يؤدي إلى التهاب المرارة، ويتسبب في ألم البطن الأيمن العلوي وأعراض أخرى كالحرارة والقيء، وقد يؤدي التهاب المرارة إلى مضاعفات عديدة مثل ثقب المرارة أو موت الخلايا في جهاز المرارة، وهناك التهاب المرارة الحاد، وآخر مزمن، غالبا ما يصيب كبار السن، وإليكم علامات مبكرة تكشف إصابتك بـ إلتهاب المرارة وأبرز الأسباب وفقًا لموقع "Very Well Health".

1 - الغثيان والقيء.

2 - ارتفاع درجة حرارة الجسم، والتي تصاحب التهاب المرارة الحاد.

3 - انتفاخ البطن.

4 - الإصابة باليرقان.

5 - الإسهال، والذي يتميز بلونه الفاتح.

6 - فقدان الشهية.

7 - التعرق الشديد.

8 - حكة.

علامات مبكرة تكشف إصابتك بـ التهاب المرارة وأبرز الأسباب

أسباب إصابتك بـ التهاب المرارة

1 - تراكم الحمأة الصفراوية، وهي ترسبات من العصارة الصفراء، غالبًا ما يتم الإصابة بها خلال الحمل، أو عند فقدان الوزن بشكل سريع.

2 - التعرض لإصابة في البطن، تشمل الحروق، والتهاب الدم، الجراحة.

3 - الإصابة بنقص المناعة.

4 - عدم وصول الدم بشكل كاف إلى المرارة.

5 - الصوم لفترات طويلة.

6 - الإصابة بعدوى في المرارة.

7 - الإصابة بورم في البنكرياس أو الكبد، أو المرارة وإن كان من الحالات النادرة.

علامات مبكرة تكشف إصابتك بـ التهاب المرارة وأبرز الأسباب

عوامل خطر التهاب المرارة

1 - التقدم في العمر، حيث أن خطر الإصابة يزداد لدى النساء بعد عمر 50 عام، و60 عام لدى الرجال.

2 - زيادة الوزن، أو فقدان الوزن السريع.

3 - الإصابة بمرض السكري.

4 - الحمل.

5 - الإصابة بمرض كرون.

6 - الإصابة بأمراض في الكلى.

7 - الإصابة بأمراض في القلب.

8 - ارتفاع مستوى الدهون في الجسم.

9 - الإصابة بفقر الدم المنجلي.

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