عاجل.. "القاهرة الإخبارية": استقبال 17 مصابا و15 مرافقا من غزة عبر معبر رفح (فيديو)

أكد مراسل القاهرة الإخبارية، أنه تم إدخال ٢٠٠ شاحنة مساعدات وسيارتي إسعاف مصريتين إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال ١٥ شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الأردني لغزة، و ١١ شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الإماراتي لغزة.



وأضاف المراسل في مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر استقبلت ١٧ مصابا و١٥ مرافقا من قطاع غزة عبر معبر رفح، كما تم استقبال 12 مصابا فلسطينيا وتسليمهم لتركيا والإمارات، مشيرا إلى أن 134 فلسطينيا غادروا إلى قطاع غزة.



وواصل: "سيتم تفتيش ٣٤٠ شاحنة بمنفذ نتسانا غدا السبت".