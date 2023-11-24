الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حسام موافى: هذه الأسباب تؤثر على التركيز والذاكرة

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الأسباب التي تؤثر على التركيز والذاكرة، قائلًا: "إن كثرة استخدام الموبايل يعرض للنسيان وبعنف".

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه يجب على من يعاني من ضعف التركيز، أن يمارس الرياضة وينام عددا كافيا من الساعات، معقبًا: "ممنوع تنام  8 ساعات متصلة، طبيًا وعلميًا، ومن هنا فُرضت صلاة الفجر، لم تفرض صلاة الفجر حتى يعذبنا الله سبحانه وتعالى، وإنما طبيًا ممنوع النوم 8 ساعات متصلة". 

وأوصى الدكتور حسام موافي، بضرورة ذكر الله سبحانه وتعالى عند التعرض للنسيان، مستشهدًا بقوله تعالى: " وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا (24)".

حسام موافي برنامج ربي زدني علما النسيان علاج النسيان ضعف التركيز

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