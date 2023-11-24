الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تكريم مجموعة من متطوعي التحالف الوطني وحياة كريمة في فعالية صوت غزة من سيناء

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم ممثلي مجلس القبائل والعائلات المصرية، من مستقبل وطن، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكيانات الشبابية، مجموعة من  أبطال ساهموا بمجهودات تجاه الإخوة الأشقاء في فلسطين.

وتم تكريم مجموعة من متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ومبادرة حياة كريمة، خلال فعالية صوت غزة من سيناء، والمذاع عبر قناة الحياة،  هم: سليمان كامل ضيف الله سليمان، أحد متطوعي حياة كريمة ممن ظلوا أمام معبر رفح صامدون حتى الإغاثة ودخول المساعدات من خلال معبر رفح المصري إلى الأشقاء في قطاع غزة، بفضل جهود الشباب وبفضل جهود الإرادة المصرية، وصوت مصر العاقل الرشيد، محمود السيد عبدالكريم صالح: متطوع من المتطوعين الذين بمجرد حدوث عملية طوفان الأقصى، كان صامدًا وواقفًا أمام معبر رفح من أجل المساهمة في تعبئة وتوزيع المساعدات، حتى يتم إعطاء الضوء الأخضر ومرورها عبر المعبر، أحمد ناجي حسن: أحد متطوعي حياة كريمة، وأحمد جمال إبراهيم.

دور متطوعي حياة كريمة هو دور لا يقل عن الدور الإنساني الذي لعبته مصر تجاه هذه القضية الفلسطينية، وبجهود الشباب نجحت الإرادة المصرية ونجحت نفاذ المساعدات، حيث تستمر حتى هذه اللحظة دخول المساعدات المصرية.

وهؤلاء الشباب هم من يؤكدون على مقولة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، بأن مصر لم ولن تغلق معبر رفح وخير دليل على ذلك، وجود هؤلاء الشباب أمام المعبر حتى دخول هذه المساعدات.

حياة كريمه التحالف الوطني فعالية صوت غزة من سيناء مجلس القبائل والعائلات المصرية مستقبل وطن

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