الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المصري للفكر والدراسات: المشهد الحالي في فلسطين سيؤثر على الرأي العام الدولي

هجرة الشعب الفلسطيني
هجرة الشعب الفلسطيني

قال عزت إبراهيم، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدولة المصرية موقفها واضح تجاه المخطط الصهيوني المتعلق بهجرة الشعب الفلسطيني قسرًا من أرضه إلى الحدود المجاورة ومنها مصر.

تسوية القضية 

وأكد عزت إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح في حديثه الفرق بين استضافة الأشقاء في غزة بمصر وبين الهجرة القسرية، حيث التهجير القسري يعني عدم القدرة على العودة إلى أرض الوطن مرة ثانية.

وأضاف في حديثه، أن المشهد الحالي في فلسطين سيلعب دورًا كبيرًا في التأثير على الرأي العام الدولي بصورة كبيرة، حيث مشاهد الأسرى من النساء والاطفال أمر محزن للغاية.

الموقف المصري الحازم

وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد بكل قوة وحزم رفض الدولة المصرية قيادة وشعبًا كافة المخططات الصهيونية التي تريد تسوية القضية على حساب القومية المصرية.

عزت إبراهيم المصري للفكر والدراسات اكسترا نيوز الموقف المصري من القضية قناة اكسترا نيوز

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