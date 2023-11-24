الاحتلال يعتقل 3 صحفيين فى الخليل ويقتحم بلدة بجنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة صحفيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، كما اقتحمت بلدة في محافظة جنين ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفيين مصعب شاور التميمي وطه أبو حسين ومحمود طميزة على حاجز عسكري نصبته جنوب الخليل، دون مزيد من التفاصيل.

بالتزامن، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بعبد جنوب غرب جنين، ونصبت حواجز عسكرية جنوب وغرب جنين، واستولت على مركبة وكثفت من تواجدها العسكري في المنطقة.

ونقلت "وفا" عن مصاد أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وداهمت عدة أحياء ومنزل في حي البعاجوة ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل البلدة .

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على شارع جنين حيفا، عند مفترق قرية تعنك، واحتجزت ثلاثة شبان واستجوبتهم قبل أن تخلي سبيلهم.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزين عسكريين على شارع جنين نابلس بالقرب من دوار بلدة عرابة، وعلى الطريق الواصل بين قرى الجربة ومسلية وصانور، واستولت على مركبة لمواطن من بلدة قباطية، ودققت في بطاقات المواطنين، ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم في ظل الانتشار المكثف لدورياتها.

الفرحة تعم الشارع الفلسطيني بالإفراج عن أسراهم

وجاء ذلك في وقت يحتفل الشارع الفلسطيني، بوصول 39 معتقلا فلسطينيا إلى منازلهم في الضفة الغربية، بموجب الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تمت بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية، فيما وصل 13 إسرائيليا إلى ديارهم.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مقاطع فيديو مؤثرة توثق لقاءات أسرى فلسطينيين محررين ضمن صفقة الهدنة المؤقتة بين "حماس" وإسرائيلي، بعائلاتهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع الفيديو، حيث يظهر فيها عناق الأسرى المحررين لأهاليهم وابتساماتهم وسط دموع الفرح.

ودخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام. وتم إنجاز المرحلة الأولى من تبادل الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.