الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة شعث: على الاحتلال دفع ثمن كل ما دمره في قطاع غزة حتى لا يتكرر مرة أخرى

الدكتور أسامة شعث
الدكتور أسامة شعث

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، أن على الاحتلال الإسرائيلي دفع ثمن كل ما دمره في قطاع غزة، سواء منازل أو مستشفيات، وكل ما تم تدميره خلال الحرب.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، أن كل المؤسسات الخاصة بالسلطة الفلسطينية تم تدميرها خلال السنوات الماضية.

ونوه شعث، أن الإحتلال الإسرائيلي يتهرب من المسئولية الأخلاقية والمجتمعية والأمنية، مشيرًا أنه إذا لم يدفع الكيان الإسرائيلي ثمن الخسائر الذي يكدبها للشعب الفلسطيني سيتكرر ما حدث من تدمير مرة أخرى.

تفاصيل برنامج مصر جديدة

يعد برنامج "مصر جديدة"، هو برنامج "التوك شو" السياسي الرئيسي بقناة etc الفضائية، حيث يتناول أهم الأحداث السياسية والاقتصادية محليا وعالميا، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والموضوعات التي تشغل المواطن.

أسامة شعث الدكتور أسامة شعث الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غزة مصر جديدة

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