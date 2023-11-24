مرفق الكهرباء يحدد 7 عوامل يجب مراعاتها عند شراء السخان الشمسي

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مجموعة من العوامل يجب مراعاتها عند شراء السخان الشمسي الذي لجا اليه عدد كبير من الأسر المصرية خاصة في الأماكن الصحراوية والبعيدة عن الشبكة القومية للكهرباء بالمناطق الحدودية.

وحدد مرفق الكهرباء 7 عوامل يجب مراعاتها نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهي:

1- أنواع أنظمة التسخين (التداول المباشر- التصريف لاسفل - غير المباشرة - أنظمة الهواء )

2- نوع السخان الشمسي (سخان الانابيب الحرارية- السخان الشمسي Flat Plate-آنظمة تسخين الانابيب المفرغة).

3- صناعه السخان.

4- مساحة المجمعات الشمسية.

5- الخزان الشمسي (استل استيل – ايناميل).

6- الصيانة ومصاريف قطع الغيار.

7- الضمان.

كما نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من متطلبات تركيب سخانات الطاقة الشمسية وهي:

1- توفير مساحة أعلى سطح التركيب

2- توصيل خطوط المياه الباردة والساخنة إلى مكان التركيب

3- توصيل كابل كهرباء 4مم الى مكان التركيب

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مجموعة من النصائح عند شراء السخان الكهربائي وذلك حتى لا ترتفع فاتورة استهلاك الكهرباء ويجب مراعاة الآتي:

1- إذا كان عدد أفراد أسرتك كبير، تحتاج إلى أن تكون سعة السخان كبيرة.

2- التأكد إن خزان السخان الكهربائي يكون معزول جيدا، حتي يستطيع الاحتفاظ بدرجة حرارة المياه لأطول فترة ممكنة بعد الفصل.

3- التأكد من وجود طبقة من الزجاج أو البورسلين داخل الخزان لحمايته من الصدأ.

كما نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في بيان له مجموعة أخرى من النصائح لاستخدام السخان الكهربائي تساعدك التحكم في استهلاك الكهرباء

1-يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

2- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

3- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذيه السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

4- عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).