الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماس توضح موقفها بعد الهدنة المؤقتة وصفقة تبادل الأسرى (فيديو)

حماس
حماس

أعرب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن امتنانه للشعب المصري والقيادة المصرية على جهودها الحثيثة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والوساطة في تبادل الأسرى بين الطرفين.

وقال هنية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" الذي يبث على قناة صدى البلد، إن الأيام الأخيرة شهدت تحولا كبيرا في الموقف الدولي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الضغط العالمي على إسرائيل أجبرها على قبول هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام لتسليم الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين.

وأكد هنية، أن حماس ملتزمة بالالتزام بشروط الهدنة طالما أن إسرائيل تلتزم بها أيضا، معربا عن أمله في أن تفتح الهدنة الباب لمفاوضات سلام جادة وعادلة تنهي الاحتلال وتحقق حقوق الشعب الفلسطيني.

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