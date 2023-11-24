مدرب "ميدياما": الأهلي الأفضل في أفريقيا.. وجاهزون لتحقيق المفاجأة

تحدث إيفانز أوجستين، المدير الفني لفريق ميدياما الغاني، عن أهمية مباراة الفريق أمام الأهلي التي ستجمع الفريقين غدًا في بداية دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره ميدياما الغاني على ملعب "السلام" ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مدرب ميدياما في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي: "سعيد للغاية بتواجدي هنا في القاهرة، هذه هي المرة الثالثة التي أزور فيها مصر، الاستقبال كان رائعًا للغاية وكل شيء جيد هنا".

وأضاف: "جئنا هذه المباراة ولدينا رغبة كبيرة في سرقة الأضواء على حساب الأهلي الذي يملك نفس الطموح تقريبًا".

وتابع: "أعرف الأهلي جيدًا فهو عملاق القارة الأفريقية والفريق الأفضل داخل القارة، أما نحن ففريق حديث لكن نريد غدًا أن نُظهر كل إمكانياتنا في البطولة الأفريقية".

وواصل: "إنها المباراة الأكبر في تاريخ الفريق الغاني والمثير للإعجاب أننا نرغب في تحقيق ما لا يمكن أن يتصوره الأهلي الفريق الأنجح في القارة ونحن جاهزون لتحقيق المفاجأة".

وأكمل: "لن نكشف عن أسرارنا الخاصة حول استعداداتنا لهذه المباراة لكننا سنركز على اختيار القائمة المناسبة للمباراة وتوظيف كل لاعب في مركزه".

وأتم تصريحاته: "لا شيء يخيفني، أنا مدرب ولا أشعر بذلك أبدًا، وأتوقع رؤية جماهير الأهلي تملى ملعب المباراة، أنا معتاد على مثل هذا الأجواء".

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موعد مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى دورى الابطال

يستضيف الأهلى فى التاسعة من مساء يوم السبت 25ـ11ـ2023، فريق ميدياما الغانى على ستاد السلام فى مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة ميدياما للقاهرة فى ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، للاستعداد لضربة البداية أمام المارد الأحمر.

القناة المفتوحة التي تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغانى

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت على الهواء مباشرًا عبر أحد قنواتها، مباراة الاهلى وميدياما الغانى، كونها الناقل الحصرى لمباريات دورى أبطال إفريقيا من دور المجموعات حتى المباراة النهائية للبطولة.

كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة على التردد الأرضى، كون المباراة تقام فى القاهرة.