الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب "ميدياما": الأهلي الأفضل في أفريقيا.. وجاهزون لتحقيق المفاجأة

مدرب ميدياما
مدرب ميدياما

تحدث إيفانز أوجستين، المدير الفني لفريق ميدياما الغاني، عن أهمية مباراة الفريق أمام الأهلي التي ستجمع الفريقين غدًا في بداية دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره ميدياما الغاني على ملعب "السلام" ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مدرب ميدياما في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي: "سعيد للغاية بتواجدي هنا في القاهرة، هذه هي المرة الثالثة التي أزور فيها مصر، الاستقبال كان رائعًا للغاية وكل شيء جيد هنا".

وأضاف: "جئنا هذه المباراة ولدينا رغبة كبيرة في سرقة الأضواء على حساب الأهلي الذي يملك نفس الطموح تقريبًا".

وتابع: "أعرف الأهلي جيدًا فهو عملاق القارة الأفريقية والفريق الأفضل داخل القارة، أما نحن ففريق حديث لكن نريد غدًا أن نُظهر كل إمكانياتنا في البطولة الأفريقية".

وواصل: "إنها المباراة الأكبر في تاريخ الفريق الغاني والمثير للإعجاب أننا نرغب في تحقيق ما لا يمكن أن يتصوره الأهلي الفريق الأنجح في القارة ونحن جاهزون لتحقيق المفاجأة".

وأكمل: "لن نكشف عن أسرارنا الخاصة حول استعداداتنا لهذه المباراة لكننا سنركز على اختيار القائمة المناسبة للمباراة وتوظيف كل لاعب في مركزه".

وأتم تصريحاته: "لا شيء يخيفني، أنا مدرب ولا أشعر بذلك أبدًا، وأتوقع رؤية جماهير الأهلي تملى ملعب المباراة، أنا معتاد على مثل هذا الأجواء".

اقرأ أيضا.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما في دوري أبطال إفريقيا والقناة المفتوحة الناقلة

موعد مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى دورى الابطال

يستضيف الأهلى فى التاسعة من مساء يوم السبت 25ـ11ـ2023، فريق ميدياما الغانى على ستاد السلام فى مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة ميدياما للقاهرة فى ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، للاستعداد لضربة البداية أمام المارد الأحمر.

القناة المفتوحة التي تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغانى

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت على الهواء مباشرًا عبر أحد قنواتها، مباراة الاهلى وميدياما الغانى، كونها الناقل الحصرى لمباريات دورى أبطال إفريقيا من دور المجموعات حتى المباراة النهائية للبطولة.

كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة على التردد الأرضى، كون المباراة تقام فى القاهرة. 

الاهلى ميدياما الغاني مباراة الأهلي وميدياما مدرب ميدياما بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023

مواد متعلقة

موديست خارج قائمة الأهلى لمباراة ميدياما

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة ميدياما

الأكثر قراءة

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

بايدن: أشكر الرئيس السيسى على الوصول لتنفيذ هدنة غزة

جبهة جديدة.. كيف يؤثر دخول الحوثيين الحرب على مستقبل المنطقة؟

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

إسماعيل هنية يكشف كواليس لقائه اللواء عباس كامل (فيديو)

«القاهرة الإخبارية» وجهة الإعلام الدولى لمتابعة تبادل المحتجزين فى غزة.. دقة وسرعة ومهنية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء