الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: المعتقلات تحولت إلى "لعنة" على إسرائيل

الدكتور أسامة شعث
الدكتور أسامة شعث

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، أن مأساة الأسرى لم تكن اليوم، بل منذ الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث تحولت السجون الإسرائيلية إلى معتقلات.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، أن المعتقلات تحولت إلى "لعنة" على إسرائيل.

وأشار شعث، إلى أن قبل عام 1982، كان هناك حوالي مليون أسير فلسطيني، ما بين أب وأبن وحفيد، مضيفًا أن داخل المعتقل الإسرائيلي يتم تقسيم الأسير حسب الفصيلة الذي ينتمي لها.

ونوه شعث، أنه قد أعتقل في سجن "النقب" ودام فيه أكثر من 5 سنوات، الأمر الذي يعتبر من الأمور العادية التي قد يتعرض لها أي فلسطيني في ظل الإحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل برنامج مصر جديدة

يعد برنامج "مصر جديدة"، هو برنامج "التوك شو" السياسي الرئيسي بقناة etc الفضائية، حيث يتناول أهم الأحداث السياسية والاقتصادية محليا وعالميا، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والموضوعات التي تشغل المواطن.

استاذ علاقات دولية إسرائيل المعتقلات السجون الإسرائيلية الدكتور أسامة شعث

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