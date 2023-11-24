ضياء رشوان: مصر بذلت الكثير من المجهود للوصول للهدنة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، أن مصر بذلت الكثير من المجهود للوصول لهذا اليوم والهدنة، من أجل زيادة عدد الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والوقود.

وأضاف ضياء رشوان، أن الطيران الحربي والمُسير على جنوب غزة سيتوقف طوال الهدنة، والتي تشمل وادي غزة ودير البلح وصولًا لمصر، مضيفًا أن الهدنة ساهمت في تهدئة الأوضاع التي اندلعت منذ 49 يومًا.

وأشار رشوان، إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف منذ الأزمة، حيث كان لها الدور الأكبر في الهدنة والاتفاق على خروج الأسرى من سجن عوفر، مقابل خروج مزدوجي الجنسية والمحتجزين الإسرائيليين.

ونوه رشوان، بأن المقاومة أعلنت منذ اليوم الأول عن أن المحتجزين الذين لم يحملوا الجنسية الإسرائيلية هم ضيوف، ولا يتم الضغط على دولهم من أجل الإفراج عنهم.