قيادى فلسطينى: صفقة تبادل الأسرى تعتبر انتصارًا سياسيًا للمقاومة الفلسطينية (فيديو)

أكد اللواء محمد أبوسمرة، القيادي والمفكر الفلسطيني، أن قطاع غزة لن يستسلم للعدو الصهيوني الذي يحاول تهجيره وقتله، مشيرًا إلى أنه أكثر منطقة قدمت الشهداء والأسرى في سبيل الحرية والكرامة.

وأشار أبوسمرة، في مداخلة هاتفية بقناة "النيل للأخبار"، إلى أن صفقة تبادل الأسرى والهدنة المؤقتة بين دولة الاحتلال وفلسطين تعتبر انتصارًا سياسيًا للمقاومة الفلسطينية على مدار 49 يومًا من الحرب على غزة.

وأضاف أنه إذا قتل العدو عشرة أفراد من أسرة واحدة وتبقى فرد سوف يعود للنضال من جديد، وأنه لن يرحل واحد إلى النزوح وسوف يبقى في أرضه حتى ينتصر.

وتحدث أبوسمرة، عن الدور الغربي في دعم الكيان الصهيوني ومحاولة فرض السيطرة على الأمة العربية والإسلامية واستغلال ثرواتها ومقدراتها، وقال إن إسرائيل هي منتج غربي لقطع الوصال بين الشرق والغرب، وأن أمريكا وبريطانيا وألمانيا تحركت فورًا بعد هزيمة العدو في 7 أكتوبر لأنها أدركت أن هذا الكيان قابل للكسر ومجموعة مقاومين قاموا بكسره الذي يدعي أنه الجيش الذي لا يقهر.