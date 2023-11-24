احتفالات فى الضفة الغربية مع خروج الأسرى الفلسطينيين

يحتفل الفلسطينيون في الضفة الغربية، عقب خروج الأسرى الأشبال والأسيرات الفلسطينيات من معتقل سجن عوفر بالضفة الغربية، في صفقة تبادل ألسرى والمحتجزين، خلال اليوم الأول للهدنة.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية إنه بالرغم من أن إسرائيل أرادت أن يكون إطلاق سراح الأسرى والأسيرات الفلسطينيين أن يكون صامتًا إلا أن الفلسطينيين خرجوا في الشوارع للاحتفال وهم في انتظار المفرج عنهم للاحتفال بهم.

في وقت سابق، قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من أمام محيط سجن عوفر بالضفة الغربية، إن علامات النصر الآن هي مفخرة لكل فلسطيني وفلسطينية، وباتت الحشودات المتواجدة أمام بوابة السجن التي ظنت قوات الاحتلال أنها لن تستطيع توثيق عدسات الهواتف الخلوية أو حتى عدسات الكاميرات للصحفيين والشاشات العرببة وعلى رأسهم القاهرة الإخبارية التي نقلت هؤلاء الأسيرات من داخل معقتل عوفر إلى الجانب الفلسطيني وإلى بلدية بيتونيا، حيث تمت هناك ملاقاة ذويهم.