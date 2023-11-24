بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 6 فى حادث تصادم بطريق مطروح السلوم

لقى 3 أشخاص مصرعم وأصيب 6 أخرين فى حادث تصادم سيارتين فى منطقة المثانى بطريق مطروح السلوم وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى النجيلة المركزى.

أسماء المصابين

وحصلت الدستور على أسماء المصابين وهم “ريم عباس إبراهيم - 13 سنة” مصابة يكسر بالساق الايمن والايسر، “صقر قاسي سحيل - 37 سنة” مصاب يكسر بالقدم اليسرى، “علام عيسي محمد - 32 سنة” مصاب بكسر بالقدم اليمنى، “عمرو عيسي محمد - 32 سنة” مصاب بكسر بالفخد الايسر، “محمود عبدالعزيز بسطويسى - 24 سنة” مصاب بلشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة من الجسم، وطفلة مجهولة الهوية مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة من وجرح قطعي بالجبهة" بالإضافة إلى وفاة 3 أشخاص مجهولي الهوية.

اجراء الفحوصات الطبية

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى النجيلة المركزى بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم التحفظ على الجثامين فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفيش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.