إصابة 5 أشخاص بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق مطروح السلوم

أصيب اليوم الجمعة، 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مطروح / السلوم، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى برانى.

أسماء المصابين

وحصلت الدستور على أسماء المصابين وهم " بشار فوزي عثمان 17 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف الايسر، محمد مجاور مصطفي 28 سنة مصاب بجرح بالراس ٣سم واشتباه بي سي، متموح عزيه مفتاح 23 سنة مصاب بجروح باليدين والاصابع متفرقه، رابح عبد السميع عبد الرحيم 25 سنة مصاب بجروح متفرقه باليدين والقدمين، عادل السعدي بلحوق 26 سنة مصاب بجرح باليد واشتباه قطع بالوتر".

إجراء الفحوصات الطبية

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى برانى بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.