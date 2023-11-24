الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الرئيس السيسى نجح فى إدارة الأزمة فى غزة.. ومصر فرضت كلمتها

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن موقف مصر القوي والحاسم أحبط المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين.

وقال “عثمان” إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتبنى سياسة واعية وحكيمة في التعامل مع الأزمات، ومنذ توليه الحكم في 2014 حتى الآن، نجحت سياسة مصر الخارجية في التعامل مع الأزمات وإعادة مصر إلى دورها الإقليمي والدولي.

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النائب أحمد عثمان: مصر قادرة على حماية أمنها القومي.. ومخطط تهجير الفلسطينيين مرفوض

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النائب أحمد عثمان: مشروع مستقبل مصر يستهدف حماية الأمن الغذائى

وأشار “عثمان” في تصريحات له، إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" باستاد القاهرة الدولى، تضمنت عددا من الرسائل القوية التي توضح بشكل قاطع موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بمخطط التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة.

وتابع عثمان: الرئيس السيسي شدد على رفض مصر لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني من جانب الاحتلال الإسرائيلي ستظل عارا يلاحق المجتمع الدولى الذي تعامل بازدواجية مع القضية الإنسانية".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى إشارة البدء لانطلاق قافلة جديدة من المساعدات إلى قطاع غزة، لدعم الشعب الفلسطيني هناك، مشيرا إلى أن حجم المساعدات التي قدمتها مصر للأشقاء رغم أزمتها الاقتصادية، أضعاف ما قدمته دول العالم مجتمعة.

المهندس أحمد عثمان مجلس النواب مستقبل وطن التهجير الدولة المصرية

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