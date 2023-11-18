السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أحمد عثمان: مشروع مستقبل مصر يستهدف حماية الأمن الغذائى

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

ثمّن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، جهود الدولة في تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر" وعدد من المشروعات الأخرى، والجهود التى تقوم بها الحكومة لتوفير سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات، مؤكدًا أن التوسع في الرقعة الزراعية خطوة مهمة لتعزيز وتوسيع الإنتاج الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. 

وأكد عثمان على أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كل مقومات البنية التحتية المطلوبة لاستكمال أهداف هذه المشروعات الاستراتيجية، وأن ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية والدخل القومي.

المشروع يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة

 وأضاف أن المشروع يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، حيث إن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالي ٢.٢ مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.

وأشار عثمان إلى أن مستهدفات جهود التنمية الزراعية التى تشهدها مصر تتضمن التوسّع فى مساحات الأراضى المستصلحة، ومن بينها مشروع "مستقبل مصر"، إلى جانب تحسين إنتاجيّة الفدان من الحاصلات الزراعيّة، وتطوير نظم الرى الحقلى وأساليب الصرف الزراعى، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية على المستوى الوطني، لذلك الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم وتعزيز الإنتاج الزراعي.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام سويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبوالمجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الرئيس مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في منطقة توشكى بجنوب الوادي، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.

مجلس النواب المشروع القومي الإنتاج الزراعي مستقبل مصر التغذية الكهربائية الأمن الغذائي الإكتفاء الذاتي

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