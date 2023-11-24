المصريون يدعمون السيسى لولاية جديدة: أفضل من يحكم فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية

تواصل الأحزاب السياسية تنظيم مؤتمراتها الجماهيرية الحاشدة لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحث المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم.

وشدد قيادات وممثلو الأحزاب، خلال كلماتهم فى هذه المؤتمرات الجماهيرية، على أهمية اختيار الرئيس السيسى للفوز بولاية رئاسية جديدة، مشيرين إلى أن هذا يضمن لمصر الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار الحالية، وجنى ثمار الإصلاح والمشروعات القومية العملاقة التى جرى إنشاؤها فى السنوات العشر الأخيرة التى تولى فيها الرئيس السيسى مقاليد الحكم.

كما ركزت الأحزاب جهودها على توعية المواطنين بالإنجازات التى تحققت، وحجم المخاطر التى تحدق بالوطن، فى ظل أوضاع استثنائية تشهدها المنطقة والعالم، وفرضت حالة استقطاب وتوتر عميقين يعصفان بأمان واستقرار دول المنطقة، ويرفعان فرص اندلاع الحروب وتأجيج الصراعات.

المنيا.. وكيل «دفاع النواب»: واجه التحديات الأمنية.. وقضى على الجماعات الإرهابية

نظمت أمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة المنيا، برئاسة النائب محمد نشأت العمدة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد ودعم فوز الرئيس السيسى بفترة حكم جديدة.

حضر المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» بالمنيا، وهيئة مكتب الحزب فى المحافظة، ومسئولو المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، إلى جانب الآلاف من أهالى المحافظة، الذين حرصوا على رفع لافتات التأييد والدعم.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا الشعب الفلسطينى، تلاها عرض فيلم عن إنجازات الدولة فى عهد الرئيس السيسى، ومقتطفات من زيارة سابقة له إلى المنيا، وافتتاحه عددًا من المشروعات.

وأكد النائب محمد نشأت العمدة دعمه وتأييده للمرشح الرئاسى، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وبناء قدرات الدولة، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التى واجهت الدولة خلال الفترة الماضية، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، لكنه نجح فى تحقيق الأمن والاستقرار، إلى جانب مسار التنمية الشاملة فى جميع المجالات، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وعلى المستوى الدولى.

وأرجع اللواء إبراهيم المصرى، وكيل لجنة «الدفاع والأمن القومى» بمجلس النواب، تأييده الرئيس السيسى إلى نجاحه فى مواجهة التحديات الأمنية، والقضاء على الإرهاب.

وشدد مجدى ملك، عضو مجلس النواب، على أهمية الاستحقاق المرتقب، مطالبًا المواطنين بالمشاركة وتأييد الرئيس فى الانتخابات المقبلة.

أما الدكتورة أمنية رجب، عضو مجلس النواب، فركزت على ما تحقق فى عهد الرئيس من دعم وتمكين للمرأة كمحور أساسى فى خطة الدولة الشاملة للتنمية، مشيرة إلى المكتسبات التى جنتها حواء فى عهد الرئيس.

ونبه الشيخ محمود حسين، ممثل الأزهر، إلى ضرورة الاتحاد وراء دعم الرئيس السيسى، والتصدى لمحاولات إشعال الفتنة، بينما دعا القمص مكاريوس أنطون، ممثل الكنيسة المصرية، إلى استمرار المحبة والترابط بين أبناء الشعب العظيم، ودعم استكمال مسيرة التنمية.

مطروح.. قيادات دينية: قائد حكيم.. ودعمه واجب دينى ووطنى

نظمت أمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة مطروح، برئاسة النائب صالح سلطان، فى النادى الاجتماعى بمدينة مطروح، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد ودعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى. وأكد رجال الدين الإسلامى والمسيحى، فى كلماتهم، أهمية وضرورة المشاركة الانتخابية، واختيار القائد الحكيم الرئيس السيسى، انطلاقًا من الواجب الدينى والوطنى. وشدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن حزب «مستقبل وطن» على ضرورة اصطفاف ووقوف الجميع خلف الرئيس، لما حققه من إنجازات واضحة على أرض الواقع فى جميع القطاعات. وقال العمدة خير رسلان، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، إن مصر تتمتع بالأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها، مطالبًا جموع أهالى مطروح بالخروج والتصويت لصالح الرئيس السيسى. وشدد النائب حسن أبوقديرة، أمين تنظيم «مستقبل وطن» فى مطروح، على أن الحزب يدعم ويساند بإخلاص وبقوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

«الحرية المصرى»: أنقذ مصر من مخطط تقسيمها إلى 3 دويلات

شدد اللواء عبدالرحمن راشد، أمين حزب «الحرية» بمحافظة القليوبية، على أن دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى يأتى من أجل استكمال خطط التنمية والإنجازات والإصلاحات التى تمّت فى جميع القطاعات على مدار السنوات الماضية.

وقال «راشد»، فى مؤتمر جماهيرى نظمه حزب «الحرية المصرى» فى نادى شباب طوخ بمحافظة القليوبية، تحت عنوان: «مسيرة ومسار»، إن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة لها نظرة ورؤية ثاقبة، من أجل مواصلة الإنجازات على الأصعدة كافة، والحد من الأخطار المحيطة بالبلاد داخليًا وخارجيًا، وهو ما يتوافر فى الرئيس السيسى.

وحذر الدكتور محمد الفيومى، رئيس لجنة «الإسكان» بمجلس النواب، نائب رئيس حزب «الحرية»، من وجود مخطط لتفكيك منطقة الشرق الأوسط إلى «دويلات»، كان من ضمنه تقسيم مصر إلى ٣ دويلات، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل وقت حكم «الإخوان»، إيمانًا من دول الغرب بأن هذه الجماعة لا تهتم بمفهوم الوطن الواحد، لكن الرئيس السيسى تصدى للمخطط، وحافظ على سلامة كيان الدولة.

وأضاف: «لولا الرئيس السيسى لكانت مصر عبارة عن جماعات متفرقة، وأصبح الكثير من أبنائها مهجرين فى دول العالم».

الوادى الجديد.. هتافات دعم وتأييد للرئيس: «فوضناك فوضناك»

نظم حزب «حماة الوطن» بمحافظة الوادى الجديد مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور عبدالحكم جبالى، أمين عام الحزب فى المحافظة، وإسلام أبوالحسن، أمين التنظيم، ولفيف من القيادات الحزبية والشعبية والأهالى.

وشهد المؤتمر توافد المئات من أهالى محافظة الوادى الجديد، وسط هتافات دعم وتأييد للرئيس، كان من بينها: «فوضناك فوضناك.. كل الشعب يا سيسى معاك».

وقال «جبالى» إن الحزب يدعم ويؤيد المرشح عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، لأن الدولة المصرية شهدت إنجازات عظيمة خلال الـ٩ سنوات الماضية، كما أنه تحمل مسئولية الوطن على عاتقه فى الظروف العصيبة.

جنوب سيناء.. المشايخ والعواقل: نفذ الكثير من المشروعات فى «أرض الفيروز»

المؤتمر الثالث نظمه حزب «مستقبل وطن» فى جنوب سيناء، لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور المشايخ والعواقل فى كل مدن المحافظة.

وحمل الحضور لافتات تأييد للرئيس، بحضور النائب جيفارا الجافى، أمين حزب «مستقبل وطن» فى جنوب سيناء، وياسر عرفات، أمين التنظيم، وقيادات وأعضاء الحزب، فضلًا عن سليمان عطا وعلى عطوة وحميد بريك، أعضاء مجلس النواب.

وقال ياسر عرفات: «وجودنا تأييد للقيادة السياسية الرشيدة. نقول له نعم؛ لأنه جعل الشعب يعيش باستقلال، ولم يفرق بين الكنيسة والأزهر، وأطلق مشروعات التنمية على أرض الجمهورية».

وقال الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ جنوب سيناء: «نحن فى بلد السلام والأمن والأمان، ونشكر الرئيس السيسى على ما نفذه من مشروعات تنموية فى سيناء».

وقال النائب حميد أبوبريك، عضو مجلس النواب: «نشكر الرئيس لإنشاء جامعات ومدارس فى جنوب سيناء، والكثير من المشروعات التنموية على أرض الفيروز».