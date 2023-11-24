الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

400 فحص مجانى خلال قافلة جامعة المنوفية بقرية سبك الأحد بأشمون

جانب من القافلة
جانب من القافلة

وجهت جامعة المنوفية، برعاية رئيسها الدكتور أحمد القاصد، وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الجمعة، قافلة طبية شاملة إلى قرية سبك الأحد بأشمون، استمرارًا لسلسلة القوافل التي تنظمها الجامعة على مستوى المحافظة، في إطار دورها لخدمة المجتمع.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن جامعة المنوفية تسعي دائما الي تقديم أوجه الدعم لأهالي المحافظة والمناطق الأكثر احتياجا من خلال ما تملكه من إماكانات وخبرات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن القافلة الطبية ضمت نخبة متميزة من الكوادر الطبية في جميع التخصصات، وقامت بفحص نحو 400 مريض من أهالي القرية شملت “73 حالة باطنة، 33 حالة صدر، 86 حالة أطفال، 56 حالة رمد، 52 حالة جلدية، 63 حالة أنف أذن، 18 تحليل B، 31  حالة مخ وأعصاب”، كما تم تم صرف العلاج مجانًا لجميع المرضى. 

شارك في القافلة كل من الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب، والدكتور هاني عبدالمجيد  عميد معهد الكبد القومي، والدكتورة رانيا عزمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فريد وجدي وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية والمشرف العام على القوافل وحمدي عبدالرحمن مديرعام الإدارةالعامة لخدمة المجتمع، وبحضور المحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة. 

محافظة المنوفية قافلة مجانية قرية سبك الأحد الكشف علي400مريض جامعة المنوفية

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